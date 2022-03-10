В школах Самарской области пройдет урок памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

В пятницу, 11 марта, в День памяти командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России, удостоенного посмертно звания Героя России, пройдет Всероссийский школьный урок. В Самарской области в нем примут участие ученики 6-11 классов.

Школьникам расскажут о судьбе и подвиге российского военнослужащего, выполнявшего свой долг и героически погибшего во время специальной операции по защите Донбасса на Украине 2022 года.

"Сейчас очень важно, чтобы дети получали достоверную информацию, а не фейки, которые распространяются в интернете в бесчисленном количестве. Только основываясь на фактах, можно научиться анализировать ситуацию и понять первопричину произошедшего. Бесспорно, операция по защите Донецкой и Луганской народных Республик сегодня основная тема всех новостных лент. Очень хочется, чтобы наши дети поняли главное — чужого горя не бывает и нельзя бросить в беде тех, кто слабее и просит о помощи. Наши солдаты сегодня рискуют своей жизнью ради мира, ради Родины. И это должны знать ребята", — отметил директор Самарского казачьего кадетского корпуса Сергей Игоревич Синявский.

Также в Самарской области, как и по всей стране, на этой неделе продолжаются уроки обществознания "Беседа о важном" и уроки истории "Моя страна". Они проходят с привлечением педагогов, психологов, учителей истории и с опорой на подготовленные методические экспертные рекомендации, представляющие как историческую ретроспективу, так и раскрытие смысла текущих происходящих событий. Их аудиторный охват уже превысил 5 млн учащихся со всей России.

Уроки проходят повсеместно с 9 по 11 марта. Они интерактивны и содержат важнейшие исторические детали, а также фрагменты выступлений президента России. Формат проведения нацелен на максимально открытый диалог с детьми.