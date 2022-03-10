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Общество

В школах Самарской области пройдет урок памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 марта, в День памяти командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России, удостоенного посмертно звания Героя России, пройдет Всероссийский школьный урок. В Самарской области в нем примут участие ученики 6-11 классов.

Школьникам расскажут о судьбе и подвиге российского военнослужащего, выполнявшего свой долг и героически погибшего во время специальной операции по защите Донбасса на Украине 2022 года.

"Сейчас очень важно, чтобы дети получали достоверную информацию, а не фейки, которые распространяются в интернете в бесчисленном количестве. Только основываясь на фактах, можно научиться анализировать ситуацию и понять первопричину произошедшего. Бесспорно, операция по защите Донецкой и Луганской народных Республик сегодня основная тема всех новостных лент. Очень хочется, чтобы наши дети поняли главное — чужого горя не бывает и нельзя бросить в беде тех, кто слабее и просит о помощи. Наши солдаты сегодня рискуют своей жизнью ради мира, ради Родины. И это должны знать ребята", — отметил директор Самарского казачьего кадетского корпуса Сергей Игоревич Синявский.

Также в Самарской области, как и по всей стране,  на этой неделе продолжаются уроки обществознания "Беседа о важном" и уроки истории "Моя страна". Они проходят с привлечением педагогов, психологов, учителей истории и с опорой на подготовленные методические экспертные рекомендации, представляющие как историческую ретроспективу, так и раскрытие смысла текущих происходящих событий. Их аудиторный охват уже превысил 5 млн учащихся со всей России.

Уроки проходят повсеместно с 9 по 11 марта. Они интерактивны и содержат важнейшие исторические детали, а также фрагменты выступлений президента России. Формат проведения нацелен на максимально открытый диалог с детьми.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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