Дмитрий Азаров обсудил с IT-сообществом региона меры поддержки отрасли

В четверг, 10 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с IT-сообществом Самарской области. Глава региона, руководители компаний диджитал-индустрии и сферы телекоммуникаций вместе обсудили вопросы отрасли в нынешних экономических условиях и дополнительные меры по ее поддержке.

Встреча была посвящена поддержке компаний в связи с новыми вызовами. Нынешние сложные экономические условия не должны остановить дальнейшее развитие отрасли в Российской Федерации и Самарской области. С этой целью на федеральном уровне уже принят комплекс мер. Дополнительные решения будут выработаны и на региональном уровне, заявил Дмитрий Азаров.

"Сегодня мы по всем сферам жизнедеятельности экономики нашего региона отрабатываем необходимые меры поддержки, алгоритмы решений в складывающихся проблемных ситуациях. Понимаю, что текущий момент требует повышенного внимания к деятельности IT-компаний, - сказал губернатор. - На федеральном уровне поддержке отрасли IT уделено особое внимание. На прошлой неделе, 2 марта, президент страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий в Российской Федерации. Со своей стороны, мы также хотели бы принять все необходимые меры для успешной работы IT-компаний на территории Самарской области".



Дополнительные федеральные меры поддержки IT-отрасли предусматривают в том числе освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет и иные налоговые льготы, кредиты по сниженной ставке (не более 3%), отсрочку молодых специалистов от призыва в армию, а также льготную ипотеку для сотрудников компаний. "То, что мы уже делаем на территории Самарской области в части предоставления льготных условий по ипотеке для специалистов IT, сегодня масштабируется по всей стране. Наш опыт оказался востребован", - отметил глава региона.

Кроме того, как добавил Дмитрий Азаров, Минцифры РФ объявило возможности предоставления IT-компаниям дополнительных ресурсов в виде грантов или субсидий, а также о создании собственного хранилища данных, доступ к которому будет обеспечен для всех разработчиков на территории России.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на все экономические сложности, правительство Самарской области продолжит поддержку компаний, работающих в сфере информационных технологий. Сейчас главное - обеспечить дальнейшую стабильную жизнедеятельность IT-отрасли.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас нужны дополнительные меры поддержки, коррекция наших усилий и взаимодействия, создание дополнительных условий, чтобы работа IT-компаний была обеспечена. Крайне важно ситуацию удержать. Здесь как раз и нужны ваши предложения, просьбы, советы. Я уверен, что здесь собрались люди, которые переживают за судьбу нашей страны, за ее настоящее и будущее. Объединив усилия, мы многое можем сделать, чтобы не допустить серьезных проблем в деятельности IT-компаний и всей отрасли", - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

В ходе общения глава региона и руководители компаний обсудили основные проблемы и риски отрасли в текущей экономической ситуации, предложения по их решению. По итогам встречи Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в Самарской области и дальше будут создаваться комфортные условия для работы IT-компаний и специалистов, чьи компетенции в регионе стали еще более востребованными.

"Уверен, что для IT-компаний и IT-специалистов в Российской Федерации работы и возможностей для применения своих знаний и своих компетенций в ближайшем будущем - уже сегодня непочатый край. На мой взгляд, в Самарской области работы для IT-компаний очень много. Считаю, что ее будет еще больше", - резюмировал глава региона.