АвтоВАЗ собрал первую предсерийную модель Lada B-класса

АвтоВАЗ собрал первый предсерийный автомобиль новой модели Lada B-класса. Согласно официальному плану завода, в 2023 г. появится две новые модели B-класса, которые не будут иметь ничего общего с семейством Lada Granta, пишет Автостат.
По неофициальным данным, новая модель Lada B-класса будет построена на платформе Renault CMF-B LS. Производство новинки планируется начать в 2023 г. на сборочной линии, где сегодня выпускаются автомобили Granta.
На 2023 г. запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024 г. должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях - с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АвтоВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса - им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.