АвтоВАЗ собрал первую предсерийную модель Lada B-класса

АвтоВАЗ собрал первый предсерийный автомобиль новой модели Lada B-класса. Согласно официальному плану завода, в 2023 г. появится две новые модели B-класса, которые не будут иметь ничего общего с семейством Lada Granta, пишет Автостат.

По неофициальным данным, новая модель Lada B-класса будет построена на платформе Renault CMF-B LS. Производство новинки планируется начать в 2023 г. на сборочной линии, где сегодня выпускаются автомобили Granta.

На 2023 г. запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024 г. должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях - с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АвтоВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса - им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.