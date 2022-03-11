Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с двумя грузовиками на Ракитовском шоссе

В ДТП на Ракитовском шоссе в Самаре пострадал 55-летний водитель. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, авария произошла примерно в 6:30 11 марта в районе дома № 9 по Ракитовскому шоссе. Водитель грузовика врезался в прицеп стоявшего МАЗа.
В областной полиции уточнили, что признаков опьянения у участников ДТП не выявили. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...