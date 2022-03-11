Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с двумя грузовиками на Ракитовском шоссе

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В ДТП на Ракитовском шоссе в Самаре пострадал 55-летний водитель. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.