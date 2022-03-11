Возобновляется адресная поддержка системообразующих предприятий

В России возобновляются адресные меры поддержки для системообразующих организаций, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры.
Соответствующее постановление подписал на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Принятое решение - часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций.
В перечень этих инструментов вошли государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
Потенциальным участникам программы не придется проходить обязательную оценку финансовой устойчивости - этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке.
Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития России.
В федеральный перечень системообразующих входят 23 предприятия Самарской области: АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", АО "АвтоВАЗ", АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", ООО "Тольяттинский Трансформатор", АО "Тяжмаш", АО "АКОМ", ПАО "Тольяттиазот" и другие.
Всего в регионе системообразующими признаны 249 компаний. В список вошли крупнейшие налогоплательщики Самарской области: АО "Жигулевское пиво", АО "Металлист-Самара", АО "ТАРКЕТТ", ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат" и др.
"Мы находимся в постоянном диалоге с крупными региональными предприятиями, входящими в перечень системообразующих. Каждое из них играет существенную роль в экономике Самарской области и страны в целом, и мы, со своей стороны, готовы оказать им необходимое содействие, оперативно включиться в решение сложных вопросов, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Федеральная программа поддержки позволит предприятиям продолжить ритмичную работу, реализацию инвестиционных проектов, а также сохранить рабочие места и стабильную выплату заработной платы".
Для взаимодействия с инвесторами в режиме "единого окна" в губернии создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html