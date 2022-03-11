Возобновляется адресная поддержка системообразующих предприятий

В России возобновляются адресные меры поддержки для системообразующих организаций, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры.

Соответствующее постановление подписал на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Принятое решение - часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций.

В перечень этих инструментов вошли государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.

Потенциальным участникам программы не придется проходить обязательную оценку финансовой устойчивости - этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке.

Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития России.

В федеральный перечень системообразующих входят 23 предприятия Самарской области: АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", АО "АвтоВАЗ", АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", ООО "Тольяттинский Трансформатор", АО "Тяжмаш", АО "АКОМ", ПАО "Тольяттиазот" и другие.

Всего в регионе системообразующими признаны 249 компаний. В список вошли крупнейшие налогоплательщики Самарской области: АО "Жигулевское пиво", АО "Металлист-Самара", АО "ТАРКЕТТ", ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат" и др.

"Мы находимся в постоянном диалоге с крупными региональными предприятиями, входящими в перечень системообразующих. Каждое из них играет существенную роль в экономике Самарской области и страны в целом, и мы, со своей стороны, готовы оказать им необходимое содействие, оперативно включиться в решение сложных вопросов, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Федеральная программа поддержки позволит предприятиям продолжить ритмичную работу, реализацию инвестиционных проектов, а также сохранить рабочие места и стабильную выплату заработной платы".

Для взаимодействия с инвесторами в режиме "единого окна" в губернии создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.