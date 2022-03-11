16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В феврале "Пятерочка" доставила медработникам более восьми тонн продуктов и бытовой химии 23 февраля "Пятерочка" раздаст комплименты мужчинам В правительстве региона обсудили перспективы развития индустриальных парков Праздничный фудтрак "Пятерочки" поделился любовью "Пятерочка" и Coca Cola помогли поверить в чудо более чем 8000 российских семей

Государство и Бизнес Экономическая политика

Возобновляется адресная поддержка системообразующих предприятий

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 241
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России возобновляются адресные меры поддержки для системообразующих организаций, действовавшие в 2020 году в качестве антикризисной меры.

Соответствующее постановление подписал на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Принятое решение - часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций.

В перечень этих инструментов вошли государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.

Потенциальным участникам программы не придется проходить обязательную оценку финансовой устойчивости - этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке.

Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития России.

В федеральный перечень системообразующих входят 23 предприятия Самарской области: АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", АО "АвтоВАЗ", АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", ООО "Тольяттинский Трансформатор", АО "Тяжмаш", АО "АКОМ", ПАО "Тольяттиазот" и другие.

Всего в регионе системообразующими признаны 249 компаний. В список вошли крупнейшие налогоплательщики Самарской области: АО "Жигулевское пиво", АО "Металлист-Самара", АО "ТАРКЕТТ", ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат" и др.

"Мы находимся в постоянном диалоге с крупными региональными предприятиями, входящими в перечень системообразующих. Каждое из них играет существенную роль в экономике Самарской области и страны в целом, и мы, со своей стороны, готовы оказать им необходимое содействие, оперативно включиться в решение сложных вопросов, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Федеральная программа поддержки позволит предприятиям продолжить ритмичную работу, реализацию инвестиционных проектов, а также сохранить рабочие места и стабильную выплату заработной платы".

Для взаимодействия с инвесторами в режиме "единого окна" в губернии создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3