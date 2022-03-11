В ГИБДД Самарской области рассказали о преимуществах регистрации через госуслуги

За 2021 год в Самарской области по заявлениям граждан ГИБДД зарегистрировала 307496 автомобилей, выдано 128295 водительских удостоверений. Проще и доступнее стало предоставление госуслуг в электронном виде, в том числе и получение прав, постановка и снятие с учета автомобиля.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18 ФЗ, государственный учет проданного транспортного средства прекращается по заявлению его прежнего владельца в случае, если новый владелец данного транспортного средства в течение десяти дней со дня приобретения не обратился в регистрационное подразделение для внесения соответствующих изменений в его регистрационные данные. Для получения государственной услуги в регистрационное подразделение Госавтоинспекции может обратиться как владелец транспортного средства, так и его представитель.

Владелец транспортного средства имеет возможность прекратить его государственный учет без очного посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции, направив в электронном виде, посредством Единого портала государственных услуг, соответствующее заявление и копию договора купли-продажи автомобиля.

Наиболее комфортным периодом времени для получения государственных услуг является четверг и пятница в промежутке времени с 15:00 до 17:00.

Преимущества пользования порталом Государственных услуг www.gosuslugi.ru:

сокращаются сроки предоставления услуг;

уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;

ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

снижаются коррупционные риски;

снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг;

с 01.01.2017 размеры государственной пошлины применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае использования единого портала государственных и муниципальных услуг.

Размеры государственной пошлины с учетом скидки:

Регистрация транспортного средства:

- госпошлина за выдачу регистрационных знаков: 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы: 1500 рублей или 1050 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС - 500 рублей или 350 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС - 350 рублей или 245 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу паспорта ТС - 800 рублей или 560 рублей, с учетом скидки.

Выдача водительских удостоверений:

- госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения - 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;

- госпошлина за выдачу международного водительского удостоверения - 1600 рублей или 1120 рублей, с учетом скидки.