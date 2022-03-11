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Общество

В ГИБДД Самарской области рассказали о преимуществах регистрации через госуслуги

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2021 год в Самарской области по заявлениям граждан ГИБДД зарегистрировала 307496 автомобилей, выдано 128295 водительских удостоверений. Проще и доступнее стало предоставление госуслуг в электронном виде, в том числе и получение прав, постановка и снятие с учета автомобиля.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18 ФЗ, государственный учет проданного транспортного средства прекращается по заявлению его прежнего владельца в случае, если новый владелец данного транспортного средства в течение десяти дней со дня приобретения не обратился в регистрационное подразделение для внесения соответствующих изменений в его регистрационные данные. Для получения государственной услуги в регистрационное подразделение Госавтоинспекции может обратиться как владелец транспортного средства, так и его представитель.

Владелец транспортного средства имеет возможность прекратить его государственный учет без очного посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции, направив в электронном виде, посредством Единого портала государственных услуг, соответствующее заявление и копию договора купли-продажи автомобиля.        

Наиболее комфортным периодом времени для получения государственных услуг является четверг и пятница в промежутке времени с 15:00 до 17:00.

Преимущества пользования порталом Государственных услуг www.gosuslugi.ru:

  • сокращаются сроки предоставления услуг;
  • уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
  • ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
  • снижаются коррупционные риски;
  • снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг;
  • с 01.01.2017 размеры государственной пошлины применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае использования единого портала государственных и муниципальных услуг.

Размеры государственной пошлины с учетом скидки:
Регистрация транспортного средства:
- госпошлина за выдачу регистрационных знаков: 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;
- госпошлина за выдачу регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы: 1500 рублей или 1050 рублей, с учетом скидки;
- госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС - 500 рублей или 350 рублей, с учетом скидки;
- госпошлина за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС - 350 рублей или 245 рублей, с учетом скидки;
- госпошлина за выдачу паспорта ТС - 800 рублей или 560 рублей, с учетом скидки.
Выдача водительских удостоверений:
- госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения - 2000 рублей или 1400 рублей, с учетом скидки;
- госпошлина за выдачу международного водительского удостоверения - 1600 рублей или 1120 рублей, с учетом скидки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

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