В Самаре прошла всероссийская патриотическая акция железнодорожников "Своих не бросаем"

Более чем 750 железнодорожников и студентов Самарского государственного университета путей сообщения выразили единодушную поддержку президенту РФ, Российской Армии и народу России в ходе всероссийской акции железнодорожников "Своих не бросаем".

Акция состоялась в крупнейшем в Поволжье Музее железнодорожной техники. По телемосту была установлена связь с другими коллективами дорожных филиалов ОАО "РЖД" в 16 городах страны. Всего примерно девять тысяч железнодорожников по всей России решили поддержать президента и Вооруженные Силы нашей страны.

В своем выступлении начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев отметил, что железнодорожники во все времена были надеждой и опорой государства в любых исторических обстоятельствах.

"Мы, сотрудники трудовых коллективов и ветераны предприятий Куйбышевской железной дороги, заявляем, что какие бы испытания ни выпали на нашу долю - мы всегда будем поддерживать нашу Родину, всегда будем с ней. Никакие санкции, никакие угрозы не смогут заставить нас, российских железнодорожников, поступиться славными вековыми традициями служения своей Отчизне!" - заявил Вячеслав Дмитриев.

Также в акции приняли участие представители региональных органов власти, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты РФ и всероссийской общественной организации "Молодая гвардия".

Днем ранее, 10 марта 2022 года, коллективом Куйбышевской железной дороги и ветеранами единогласно было принято обращение о поддержке решений президента РФ и действий Российской Армии в рамках специальной операции на территории Донбасса и Украины.