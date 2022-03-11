В Самаре прошла всероссийская патриотическая акция железнодорожников "Своих не бросаем"

Более чем 750 железнодорожников и студентов Самарского государственного университета путей сообщения выразили единодушную поддержку президенту РФ, Российской Армии и народу России в ходе всероссийской акции железнодорожников "Своих не бросаем".
Акция состоялась в крупнейшем в Поволжье Музее железнодорожной техники. По телемосту была установлена связь с другими коллективами дорожных филиалов ОАО "РЖД" в 16 городах страны. Всего примерно девять тысяч железнодорожников по всей России решили поддержать президента и Вооруженные Силы нашей страны.
В своем выступлении начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев отметил, что железнодорожники во все времена были надеждой и опорой государства в любых исторических обстоятельствах.
"Мы, сотрудники трудовых коллективов и ветераны предприятий Куйбышевской железной дороги, заявляем, что какие бы испытания ни выпали на нашу долю - мы всегда будем поддерживать нашу Родину, всегда будем с ней. Никакие санкции, никакие угрозы не смогут заставить нас, российских железнодорожников, поступиться славными вековыми традициями служения своей Отчизне!" - заявил Вячеслав Дмитриев.
Также в акции приняли участие представители региональных органов власти, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты РФ и всероссийской общественной организации "Молодая гвардия".
Днем ранее, 10 марта 2022 года, коллективом Куйбышевской железной дороги и ветеранами единогласно было принято обращение о поддержке решений президента РФ и действий Российской Армии в рамках специальной операции на территории Донбасса и Украины.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа