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Общество

Владимир Аветисян рассказал об отношении к спецоперации на Украине

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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События вокруг Украины являются следствием либерализма, которым руководствовалась Россия в 1990-е годы, считает член бюро Центрального совета Союзмаша России Владимир Аветисян.

"Нынешний масштабный геополитический кризис - следствие того, что происходило на Украине все последние 17 лет. Но я согласен, что корни этого кризиса уходят в гораздо более далекую эпоху. Как мне кажется, непривычное и пьянящее в 1991 году слово "свобода" создало иллюзию для многих. [...] В 1991 году мы были неопытны и где-то даже недальновидны, разрушили Берлинскую стену, уничтожили собственную Родину, вдруг очутились в рыночной экономике, и всем казалось, что мы сразу должны понравиться тем, кто еще вчера называл нас "империей зла". А тем временем ребята справа и слева от наших границ имели абсолютно четкий план. Думаю, наш либерализм 1990-х и породил сегодняшнюю ситуацию. Об этом сказано очень много уже. И в выступлениях нашего президента, и в историческом документальном фильме американского оскароносного режиссера, и у Никиты Михалкова в "Бесогоне", - заявил Владимир Аветисян в интервью "Самарскому обозрению".

Он также отметил, что, как и любой здравомыслящий человек, он против войны как таковой, но другого решения, похоже, не было.

"Все происходящее, начиная с мюнхенской речи Путина, с 2007 года, витало в воздухе. Он говорил: "Ребята, не надо. Мы партнеры. С партнерами так, как делаете вы, не поступают". Приводились примеры, факты. Все говорили: "Да, да". И если вернуться на секунду опять в 1990-е, вот этот наш какой-то инфантилизм и позволил военному блоку НАТО подойти вплотную к нашим границам", - говорит Аветисян.

По его словам, помимо Украины, в Европе нет ни одного государства, где фашизм поддерживался бы на государственном и правительственном уровнях: "Опомнитесь! Бандера - герой Украины? И Шухевич ваш герой? Мы когда перестали быть братьями? Мне кажется, тогда, когда они стали вашими героями. Конечно, я говорю не обо всем украинском народе. У меня и сейчас там очень много близких людей, и они остаются близкими, несмотря ни на что. Я знаю, дети, которые учатся за границей и дружат не один год (имею в виду украинских и русских детей), поддерживают друг друга и просто помогают переживать это время, на фоне какой-то просто апокалиптической русофобии на Западе".

"Ведь они в своих мыслях теперь хотят "загнать нас в каменный век", фактически обрекают на смерть. Другое дело, что мы уже не юное государство и такое удовольствие вряд ли им доставим", - высказался Владимир Аветисян по поводу русофобии и санкций.

По экономической ситуации он воздержался от прогнозов, отметив, что какая-то ясность появится через три месяца, когда произойдет адаптация к новым реалиям.

"Все старо как мир. История продолжается. Конечно же, любые санкции не работают только в одну сторону, и скоро мы будем наблюдать очень серьезный экономический кризис, который ударит практически по всем странам. Собственно, мы его уже наблюдаем. Мы слишком большие (когда-то мы занимали одну шестую часть суши, сейчас чуть меньше), и выбросить, просто вычеркнуть из глобальной производственно-торговой интеграции наш рынок без последствий для всех стран невозможно. Повторяю - мы слишком большие", - считает Аветисян.

"В самых сложных ситуациях люди показывают то, что они, возможно, тщательно скрывали в себе. И даже не верили, что они на это способны. Кто-то проявляет героизм и неординарную способность к созиданию, кто-то бежит в панике, кто-то перестает верить в себя. А кто-то просто совершает подлость и предательство. Но то, что в обычной жизни считается просто подлостью и грязным поступком, в особое время ничем, кроме как предательством, назвать невозможно. Вот тут пафос перестает быть пафосом. Слова "Родина", "армия", "героизм" приобретают совсем другой, осязаемый смысл", - отметил он.

Гид потребителя

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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