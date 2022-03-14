Самара поддержала российских военных

Вчера сотня автомобилистов собралась на площадке у стадиона "Солидарность Арена", чтобы выразить свою поддержку нашим ребятам, выполняющим сложнейшую операцию на Донбассе.

На огромной парковке они выстроили из автомобилей слово "Вместе", выражая свою солидарность с решением президента Российской Федерации Владимира Путина, а также поддержку войскам, которые в сложнейших условиях освобождают многострадальные Донецкую и Луганскую народные республики от украинских нацбатов.

Затем колонна автомобилей с белой буквой Z на стеклах, украшенная российскими флагами, развевающимися на ветру, двинулась к центральной части города. Сверкающие на солнце автомобили проследовали по ул. Ново-Садовой, Волжскому проспекту, ул. Куйбышева и прибыли к площади Революции. По пути следования по главным магистралям Самары автомобилисты привлекали внимание горожан сигналами клаксонов.

Обогнув площадь Революции, колонна двинулась к точке старта.

Компания "Грин Финанс", которая стала инициатором и организатором акции, таким образом выразила поддержку не только специальной операции, но и спасению мирных жителей республик, которых, как и многие российские регионы, приняла Самарская область.

Генеральный директор Наталья Абдулаева не скрывала радости от того, что на предложение провести акцию откликнулось так много самарцев: "Все они пришли сюда сегодня по зову сердца. Это люди, которые готовы открыто заявить о своем мнении, и мы очень признательны им за их неравнодушие. То, что происходит сейчас на Донбассе, касается каждого. И мы не можем остаться в стороне. Ведь нашим ребятам на Украине так важна поддержка. Я восхищаюсь мужеством и героизмом наших солдат! Они настоящие герои, защитники страны! Все наши молитвы и сердца с ними!"