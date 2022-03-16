В Самаре объединят детские сады №№ 58 и 70

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В целях оптимизации системы образования в Самаре детские сады №№ 58 (ул. Галактионовская, 104) и 70 (ул. Ульяновская, 63) будут объединены. Соответствующее постановление главой города Еленой Лапушкиной.