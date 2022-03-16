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Здравоохранение Общество

Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 44,7%

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на 44,71% превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ, сообщает региональный Роспотребнадзор. За неделю с 7 по 13 марта в губернии зарегистрировано 14515 случаев заболевания. Случаи гриппа не зарегистрированы.

Заболеваемость выше эпидпорога на 74,32% наблюдается в возрастной группе от 15 лет и старше. Ниже эпидпорога болеют в возрастных группах: 0-2 года на 55,49%, 3-6 лет на 37,67%, 7-14 лет на 34,69%.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. По состоянию на 14 марта в Самарской области привито всего 1679031 человек (53,2% от числа общего населения (3154164), 87,6% от плана (1917720), в том числе за счет средств Федерального бюджета привито — 809064 человека (97,6% от поступившей вакцины), за счет средств областного бюджета — 848582 человека (69,8% от поступившей вакцины), за счет работодателей — 2066 человек, за счет других источников — 19319 человек.

Детей привито всего — 406013  человек (98,4% от плана, 66,1% от детского населения до 18 лет (614527), в том числе за счет средств Федерального бюджета — 277490, областного бюджета — 128227 человек, иных источников — 296 человек.

Взрослых привито всего — 1273018 человек (50,1% от взрослого населения (2539637), 84,6% от плана (1505079), в том числе за счет средств Федерального бюджета — 531574 человека, областного бюджета — 720355 человек, иных источников — 21089 человек.

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