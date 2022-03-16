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В понедельник, 28 марта, в 18:30 в самарской кирхе пройдет концерт инструментальной музыки (авторский вечер Артура Сафеева) "Благодаренье Господу воздам - музыки воскурю я фимиам" (6+).