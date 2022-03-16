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Музыка Культура

В самарской кирхе пройдет концерт инструментальной музыки

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 марта, в 18:30 в самарской кирхе пройдет концерт инструментальной музыки (авторский вечер Артура Сафеева) "Благодаренье Господу воздам - музыки воскурю я фимиам" (6+).

В программе - произведения разных жанров, от музыки, созданной самими артистами, до классических камерных и эстрадных произведений. Слушателей ждут скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, гитара и контрабас. Идея концерта принадлежит музыканту и композитору Артуру Сафееву.

Выступят артисты оркестра Самарской филармонии: Мария Ищенко (скрипка), Елена Витовтова (скрипка), Дарья Жукова (виолончель), Елизавета Рыбакова (флейта), Николай Сохин (кларнет), Александр Господчиков (гитара), Артур Сафеев (альт, контрабас) и артисты оркестра САТОБ: Екатерина Герасименко (фортепиано), Станислав Целых (контрабас). Лауреат международных конкурсов Олеся Харченко (фортепиано).

Цена билетов 300 руб. и 200 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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