Самарский банк "Солидарность" запустит маркетплейс для торговли между Россией и Китаем

"Солидарность" запустит маркетплейс для торговли между Россией и Китаем. Об этом руководство банка сообщило на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым, где обсуждались вопросы поддержки самарского бизнеса в условиях санкций.

"Солидарность" в ближайшее время откроет цифровую площадку, которая позволит региональным и всем российским компаниям вести торговлю с Китаем. Маркетплейс поможет местным предприятиям расширить возможности сбыта товара, найти новых поставщиков, упростить систему расчетов и оптимизировать уже существующие бизнес-процессы.

Как сообщил Максим Сойфер, у банка выстроены крепкие отношения с финансовыми институтами Китая, что позволяет предоставлять самарскому бизнесу различные возможности для сотрудничества с партнерами из этой страны, которая занимает ведущие позиции по объему внешнеторгового оборота с Самарской областью. Сотрудничество с Китаем приобрело особую важность в условиях необходимости импортозамещения. Разрабатываемый "Солидарностью" маркетплейс позволит практически любым компаниям России и Китая вести взаимную торговлю в онлайн-формате. По сути, это будет масштабный интернет-магазин, которым пользуются многие люди, но для бизнеса.

"Это удобная площадка для торговли предприятий малого и среднего бизнеса, используя прямые расчеты. Здесь можно будет как покупать в Китае, так и продавать в Китай. Это любые товары - от запчастей до товаров народного потребления. В том числе то, что требуется для импортозамещения. Пока в системе будет только Китай, но есть возможности для дальнейшего расширения", - рассказал Максим Сойфер, уточнив, что сервис планируется запустить в работу уже через месяц.

"Надеюсь, проект будет успешно реализован", - отметил Дмитрий Азаров, предложив по мере готовности маркетплейса пригласить представителей самарского бизнеса для ознакомления с ее возможностями.