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Энергетика ТЭК

Энергетики обсудили с Ростехнадзором новые Правила подключения к системам теплоснабжения

17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители четырех филиалов ПАО "Т Плюс" (Самарский, Саратовский, Ульяновский и Мордовский) приняли участие в онлайн-совещании со специалистами и руководством Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Его целью стало определение единых подходов, связанных с организацией надзорной деятельности и оказанием государственных услуг.

Участники встречи обсудили основные направления взаимодействия энергокомпании и надзорного органа в свете вступления в силу с 1 марта новых Правил подключения (техприсоединения) к системам теплоснабжения.

Руководитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Ирина Панфилова разъяснила порядок проведения проверок поднадзорных объектов в связи с выходом постановления правительства РФ от 10 марта 2022 года "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора)", ответила на ряд вопросов, касающихся правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и энергопринимающих установок потребителей, а также способов направления и порядка рассмотрения заявлений для регистрации  экспертиз промышленной безопасности и многого другого. По отдельным моментам территориальное управление намерено обратиться в центральный аппарат ведомства за дополнительным разъяснением.  

Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем конструктивном взаимодействии и проведении подобных совещаний для получения консультаций от специалистов Ростехнадзора по возникающим вопросам энергокомпании.

Гид потребителя

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