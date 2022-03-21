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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ ввел простой на линиях по выпуску Granta и Niva

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ ввел простой на линиях по выпуску Lada Granta и Lada Niva в Тольятти на всю текущую неделю, часть производственных линий на этой неделе запустит лишь на два дня, сообщает interfax.ru.

По словам представителя АвтоВАЗа, из-за недостатка электронных компонентов линия N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) тольяттинского завода будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Линия B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) будет работать 21-22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Завод "Лада Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для "Лада Имидж" для сервисного и послепродажного обслуживания, отметили в компании.

Режим полной рабочей недели сохраняется для служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству.

Подразделения АвтоВАЗа и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Лада Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Лада Сервис", продолжают работать в режиме полного дня.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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