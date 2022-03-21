АвтоВАЗ ввел простой на линиях по выпуску Granta и Niva

АвтоВАЗ ввел простой на линиях по выпуску Lada Granta и Lada Niva в Тольятти на всю текущую неделю, часть производственных линий на этой неделе запустит лишь на два дня, сообщает interfax.ru.

По словам представителя АвтоВАЗа, из-за недостатка электронных компонентов линия N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) тольяттинского завода будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Линия B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) будет работать 21-22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Завод "Лада Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для "Лада Имидж" для сервисного и послепродажного обслуживания, отметили в компании.

Режим полной рабочей недели сохраняется для служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству.

Подразделения АвтоВАЗа и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Лада Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Лада Сервис", продолжают работать в режиме полного дня.