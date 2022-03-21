Врачи больницы им. Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности

Врачи Самарской областной клинической больницы им. Середавина проходят обучение по оказанию экстренной медицинской помощи с помощью очков виртуальной реальности. Тренажер предназначен для обучения сотрудников использованию аппарата искусственной вентиляции легких.
Оказание качественной и оперативной медицинской помощи, внедрение передовых технологий в работу медиков, развитие системы здравоохранения в целом — в том числе, часть стратегии лидерства региона, созданной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
Пользователь аппаратно-программного комплекса учится оказывать помощь пациенту при низкой сатурации: поэтапному подключению к аппарату искусственной вентиляции легких с выставлением необходимых параметров и последующих действий для оценки улучшения состояния пациента. Помимо режима обучения в этом сценарии есть режим контроля, который фиксирует число верно и неверно выполненных шагов без подсказок.
"Что касается виртуального сопровождения, здесь всё интересно и подробно. Аппарат ты настраиваешь под себя. Можно видеть всё пространство: противошоковую палату, пациента, ты видишь все изменения и параметры. Если на практике помощь происходит экстренно, то программа позволяет отработать навыки до автоматизма, и это здорово. Было бы хорошо такую программу применять в обучении начинающих врачей и студентов. Такие навыки жизненно необходимы для их первой работы и специализации", — подчеркивает врач-инфекционист Самарской областной клинической больницы им. Середавина Екатерина Зайцева.
"Есть интересные моменты в этом обучении. Программа не требует дополнительного оборудования, здесь не нужно имитации поступления пациента в стационар. Обучающий кабинет можно организовать в любом оборудованном пространстве", — отмечает врач-травматолог Самарской областной клинической больницы им. Середавина Андрей Маменков.
Тренажер был разработан совместно специалистами Института инновационного развития СамГМУ и Самарской областной станции скорой медицинской помощи.
Авторы программы отмечают, что их разработка может смело конкурировать с зарубежными. А сегодня, в условиях действия санкций, это важное преимущество.
"Это достаточно большая возможность продвигать наши тренажеры — они ничем от зарубежных не отличаются по функционалу. Мы разрабатываем те же инструменты, те же языки программирования", — рассказывает руководитель проектов Института Инновационного развития СамГМУ Григорий Губарев.
Разработчики планируют активно развивать свой проект. Помимо скорой помощи появится "Приемное отделение", в котором можно отработать действия с пациентом после того, как он поступает из "скорой" в лечебное учреждение
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.