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Кино Культура

В Самаре состоится премьера короткометражной комедии "Как обычно"

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 марта, в 19:00 в ЦРК "Художественный" состоится премьера короткометражного фильма "Как обычно", снятого самарским режиссёром Антоном Долгановым по сценарию Марии Якутиной.

Комедия рассказывает о встрече двух лучших друзей детства и юности, которых жизнь развела на несколько лет по разным городам. За это время каждый из них создал семью и построил карьеру. По сюжету главные герои выезжают с семьями за Волгу и в процессе общения становится ясно, что расстояние между людьми может исчисляться не только километрами, но и взглядами на жизнь и события давно минувших лет. Удастся ли им поговорить по душам? Примирит ли их Волга? 

Съемки состоялись в последние дни лета 2021 г., на диком пляже, чтобы максимально передать ту самую атмосферу самарской "ЗаВолги" — уникального местного топонима. Поэтому любителям настоящего волжского отдыха будет над чем посмеяться, многие узнают себя в героях фильма: типичные бытовые ситуации на отдыхе и даже социальный конфликт и все это пронизано доброй сатирой.

С экрана историю расскажет актерский состав из приглашенных артистов самарских театров: Юрий Коннов, Владимир Мухтаров, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина, Полина Четаева, Кирилл Боков.

 

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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