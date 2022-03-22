В Самаре состоится премьера короткометражной комедии "Как обычно"

В понедельник, 28 марта, в 19:00 в ЦРК "Художественный" состоится премьера короткометражного фильма "Как обычно", снятого самарским режиссёром Антоном Долгановым по сценарию Марии Якутиной.

Комедия рассказывает о встрече двух лучших друзей детства и юности, которых жизнь развела на несколько лет по разным городам. За это время каждый из них создал семью и построил карьеру. По сюжету главные герои выезжают с семьями за Волгу и в процессе общения становится ясно, что расстояние между людьми может исчисляться не только километрами, но и взглядами на жизнь и события давно минувших лет. Удастся ли им поговорить по душам? Примирит ли их Волга?

Съемки состоялись в последние дни лета 2021 г., на диком пляже, чтобы максимально передать ту самую атмосферу самарской "ЗаВолги" — уникального местного топонима. Поэтому любителям настоящего волжского отдыха будет над чем посмеяться, многие узнают себя в героях фильма: типичные бытовые ситуации на отдыхе и даже социальный конфликт и все это пронизано доброй сатирой.

С экрана историю расскажет актерский состав из приглашенных артистов самарских театров: Юрий Коннов, Владимир Мухтаров, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина, Полина Четаева, Кирилл Боков.