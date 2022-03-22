Фонд поддержки детей реализуют Всероссийский проект "Многодетная Россия"

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с общественной организацией "Объединение многодетных семей города Москвы" реализуют Всероссийский проект "Многодетная Россия". В рамках данного проекта при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ в 2022 г. пройдет Форум многодетных семей.
В 2021 г. в проекте приняли участие 80 регионов страны и сотни тысяч семей. Программа форума реализуется в период с марта по июнь 2022 года.
В 2022 г. Форум продолжит работу по поиску эффективных инструментов по улучшению качества жизни многодетных семей, а также заявит новую тему — культуры репродуктивного здоровья, одного из важнейших факторов улучшения демографической ситуации в стране. В этом году организаторы форума ждут активного участия регионов, чтобы рассказать об успехе реализации проектов помощи многодетным семьям, обсудить лучшие практики в области воспитания, ответственного родительства, материнства и детства, здорового образа жизни.
Общественные организации, объединения многодетных семей, НКО, государственные и муниципальные учреждения могут принять участие в конкурсах, которые являются частью подготовки к Форуму.
Конкурс "Россия- территория здоровья". Цель конкурса — выявление эффективных практик, направленных на продвижение здорового образа жизни среди многодетных семей. Конкурс проводится в номинациях "В здоровом теле — здоровый дух", "Семейные традиции ЗОЖ", "Спорт для всех", "Лучшие инфраструктуры".
Заявочная компания продолжится до 15 апреля.
Конкурс "Семья и дети — в приоритете" проводится в целях выявления лучших региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей и укрепление семейных ценностей. Конкурс проводится в 15 номинациях, охватывающих всевозможные формы помощи детям в широком диапазоне жизненных ситуаций.
Заявочная кампания стартует 1 апреля и продлится 15 мая. Заявки на участие можно заполнить на сайте praktikaregion.ru.
Кроме этого, в рамках подготовки форум будут организованы конкурсы на выявления наиболее успешных региональных организаторов акций "Ангелы здоровья" и "Спасибо за то, что мы живы"
Подробная информация о Всероссийском конкурсе "Многодетная Россия" размещена на сайте проекта.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!