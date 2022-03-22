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Фонд поддержки детей реализуют Всероссийский проект "Многодетная Россия"

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с общественной организацией "Объединение многодетных семей города Москвы" реализуют Всероссийский проект "Многодетная Россия". В рамках данного проекта при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ в 2022 г. пройдет Форум многодетных семей.

В 2021 г. в проекте приняли участие 80 регионов страны и сотни тысяч семей. Программа форума реализуется в период с марта по июнь 2022 года.

В 2022 г. Форум продолжит работу по поиску эффективных инструментов по улучшению качества жизни многодетных семей, а также заявит новую тему — культуры репродуктивного здоровья, одного из важнейших факторов улучшения демографической ситуации в стране. В этом году организаторы форума ждут активного участия регионов, чтобы рассказать об успехе реализации проектов помощи многодетным семьям, обсудить лучшие практики в области воспитания, ответственного родительства, материнства и детства, здорового образа жизни.

Общественные организации, объединения многодетных семей, НКО, государственные и муниципальные учреждения могут принять участие в конкурсах, которые являются частью подготовки к Форуму.

Конкурс "Россия- территория здоровья". Цель конкурса — выявление эффективных практик, направленных на продвижение здорового образа жизни среди многодетных семей. Конкурс проводится в номинациях "В здоровом теле — здоровый дух", "Семейные традиции ЗОЖ", "Спорт для всех", "Лучшие инфраструктуры".
Заявочная компания продолжится до 15 апреля.

Конкурс "Семья и дети — в приоритете" проводится в целях выявления лучших региональных практик, направленных на улучшение качества жизни многодетных семей и укрепление семейных ценностей. Конкурс проводится в 15 номинациях, охватывающих всевозможные формы помощи детям в широком диапазоне жизненных ситуаций.

Заявочная кампания стартует 1 апреля и продлится 15 мая. Заявки на участие можно заполнить на сайте praktikaregion.ru.

Кроме этого, в рамках подготовки форум будут организованы конкурсы на выявления наиболее успешных региональных организаторов акций "Ангелы здоровья" и "Спасибо за то, что мы живы"

Подробная информация о Всероссийском конкурсе "Многодетная Россия" размещена на сайте проекта.

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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