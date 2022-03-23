Грузовик с цистерной перевернулся на М-5 в Ставропольском районе

В ночь со вторника на среду, с 22 на 23 марта, в соцсетях появилась информация о ДТП, случившемся на трассе М-5 неподалеку от с. Большая Рязань в Ставропольском районе.

По предварительным данным очевидцев, ближе к полуночи там опрокинулся грузовик с цистерной газа.

"Большая Рязань в сторону Сызрани, фура перевернулась, уже две полосы заняты, с чем-то типа азота, утечка. Пока трассу перекрыли", — сообщил один из пользователей в 23:27

Чуть позже появились некоторые подробности.

"Вроде пострадавших нет. Бочка упала на бок, никого вроде не зацепила, водитель целый. Но вот утечка. Никто не в курсе, что он вез, то ли пропан, то ли метан, то ли азот… Перекрыли всю трассу в сторону Сызрани, никого не пускают. Испарение идет из этой бочки" — сообщил один из пользователей соцсетей примерно в 23:47.

А в 23:55, со слов очевидцев, стало известно, что транспорт начали пускать. И в обсуждениях появилась версия, что в цистерне мог быть углекислый газ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области в свою очередь сообщили, что сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд транспорта и уточнили, что пострадавших нет, опасности нет.