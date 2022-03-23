Грузовик с цистерной перевернулся на М-5 в Ставропольском районе

В ночь со вторника на среду, с 22 на 23 марта, в соцсетях появилась информация о ДТП, случившемся на трассе М-5 неподалеку от с. Большая Рязань в Ставропольском районе.
По предварительным данным очевидцев, ближе к полуночи там опрокинулся грузовик с цистерной газа.
"Большая Рязань в сторону Сызрани, фура перевернулась, уже две полосы заняты, с чем-то типа азота, утечка. Пока трассу перекрыли", — сообщил один из пользователей в 23:27
Чуть позже появились некоторые подробности.
"Вроде пострадавших нет. Бочка упала на бок, никого вроде не зацепила, водитель целый. Но вот утечка. Никто не в курсе, что он вез, то ли пропан, то ли метан, то ли азот… Перекрыли всю трассу в сторону Сызрани, никого не пускают. Испарение идет из этой бочки" — сообщил один из пользователей соцсетей примерно в 23:47.
А в 23:55, со слов очевидцев, стало известно, что транспорт начали пускать. И в обсуждениях появилась версия, что в цистерне мог быть углекислый газ.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области в свою очередь сообщили, что сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд транспорта и уточнили, что пострадавших нет, опасности нет.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...