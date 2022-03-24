Руководитель ветклиники "ФлагманВет": "Нам жизненно необходимо импортозамещение"

Инна Тарасенко, руководитель приюта и клиники для животных "ФлагманВет" - о том, как отразились санкции против РФ на работе ветеринарных клиник, какое будущее ожидает приюты для безнадзорных животных.

- Как отразилась внешнеполитическая ситуация и ситуация с курсами валют на стоимости ветеринарных услуг, препаратов и кормов для домашних животных?

- На данный момент все находятся в состоянии шока, так как все же специфика ветеринарной сферы в том, что она не первостепенна в пирамиде потребностей человека. Люди сознательно отграничивают себя в потреблении, и повышение цен на препараты и корма - это ухудшение результатов терапии. Как следствие - повышается смертность, увеличивается количество брошенных животных. Ну и более простые последствия - снижаются выручки, как и в любом предприятии.

- Можно ли говорить о каком-либо "запасе прочности" в данной сфере - много ли у нас складов товарными запасами и насколько их хватит?

- Как оказалось, запасов прочности никаких не было. В сотый раз обзванивая поставщиков, слышим одно - "не знаем, неизвестно".

Помимо элитных кормов и дорогостоящих препаратов для жизнеобеспечения, мы потеряли еще и ключевые основы ветеринарной деятельности - наркоз. В панике его скупили со всех складов, и теперь его просто нет. Теперь флакон золетила - это некие золотой слиток. Уверенно стоит на ногах тот, у кого он есть.

- Сейчас много тревог высказывается по поводу прививок и сезонных обработок питомцев, а также наличия и стоимости кормов ветеринарного класса - с какими проблемами могут столкнуться владельцы домашних животных в нашем регионе?

- В связи с ростом цен и дефицитом товаров люди либо потеряли возможность лечить своих питомцев, либо вынуждены переходить на более дешевые аналоги - и то и другое смертельно опасно. Так быть не должно. Но животные никогда не были в приоритете в нашей стране, поэтому и импортозамещения у нас нет.

Нам жизненно необходимо импортозамещение, нельзя оставаться в такой зависимости. Мы жили безбедно и расслабленно. Сейчас нас бросили в ледяную воду. Но время на создание цепочки производства - это вряд ли дни или недели. Я не технолог, но понимаю, что синтезировать наркоз - непростая задача. И на этом этапе все не заканчивается. Чтобы вывести его на рынок, тоже понадобится время. А каждый день - это чья-то пушистая жизнь.

- Все ли клиники переживут кризис? У кого больше шансов - у крупных клиник или частнопрактикующих ветеринаров?

- Покажет время. У коммерческих предприятий, конечно, больше шансов, с одной стороны. Но у них и немалые расходы на собственное обеспечение. Для благотворительных проектов это катастрофическое положение. Нет пожертвований, потому что люди считают каждую копейку, а из-за рубежа - они отрезаны.

Животных в семьи забирают очень осторожно. На улицах их тысячи, и им нужна помощь. Такое вот положение дел. Очень страшно.

- Какие меры поддержки от государства могли бы помочь в сложившейся ситуации?

- Так много сфер, которым сейчас важна и нужна поддержка государства!.. Вряд ли многое достанется ветеринарии. Нужны и налоговые льготы, и кредитные средства. Многое зависит от того, как долго продлится нестабильность.

Что касается работы с бездомными животными - здесь поддержка должна быть всеобъемлющей, потому что положение критическое. И кредиты платить таким организациям не под силу.

- Не приведет ли ситуация с эпизоотиями (бешенство и т.п.) также к увеличению количества больных и брошенных животных? Как это реально предотвратить?

- Однозначно нынешняя ситуация увеличит количество бездомных животных на улицах, и больных животных станет больше, потому что лечить их не на что, а бесплатной ветпомощи на государственном уровне у нас нет. Мы с командой долгие годы пытались создать ее, но это очень сложно.

- Как отразится ситуация на ваших планах по строительству приюта для безнадзорных животных?

- Конечно, кризис очень сильно отразится на планах по строительству центра для бездомных животных. А как иначе? Мы можем только надеяться на то, что этот проект не будет перечеркнут. А сроки реализации неизвестны никому. Благо, интерес к нему остался, а потребность в нем только возрастет. Но будет ли он таким, каким мы его задумали? С нынешним порядком цен - сомнительно.