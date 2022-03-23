Банк "Открытие": рост цен на сталь в Европе может продолжиться, несмотря на рекордные значения

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research".

"Европейские цены на сталь обновили очередной исторический максимум: по данным торгов на Лондонской бирже металлов, стоимость майского фьючерса на поставку горячекатаного стального проката достигла 22 марта $1625 за 1 т. Основными факторами роста цен выступают запрет на импорт в ЕС стального проката из РФ и практически полное отсутствие на рынке поставщиков проката из Украины. Косвенное значение имеют и другие санкции против России.

Россия является одним из основных крупных поставщиков стального проката в ЕС, лидируя в поставках сортового проката и занимая 2-3 позицию по плоскому прокату. В 2020 г. доля РФ в структуре поставок плоского проката составляла 14%, сортового — 19%. В совокупности объем импорта ЕС из России составлял около 15%, еще 6% приходилось на Украину. В 2021 г. объемы поставок увеличились на фоне высокого спроса на сталь в Европе. Основным конкурентным преимуществом российского проката всегда была его низкая стоимость, которая даже с учетом импортных пошлин в ЕС, действующих при поставках сверх определенной для РФ квоты, делала его привлекательным по сравнению с локальной продукцией. Отказ от импорта российского проката означает необходимость его замещения более дорогим — из других регионов — или увеличения загрузки местных производителей.

Замещение импорта из РФ может быть реализовано за счет дополнительного предложения от текущих основных поставщиков (Турция, Сербия, Индия, Китай, Южная Корея и Тайвань), а также заметного расширения импорта из Японии, стран ЮВА и Ближнего Востока. При этом в некоторых случаях можно ожидать, что исторически высокие цены на сталь в Европе сделают экспорт стали из этих стран более привлекательным, чем ее поставки на внутренний рынок. Это позволит России переориентировать часть своего выпадающего экспорта в эти страны.

При этом существенных свободных объемов производства на мировом рынке нет. Средняя загрузка мировых мощностей составила в 2021 г. около 75%, в Китае — 79%, в Южной Корее — 78%. Для увеличения загрузки цены должны поддерживаться на высоком уровне, чтобы стимулировать производителей начать наращивать выпуск.

Помимо непосредственного ограничения на импорт проката из РФ, на стоимость стали в ЕС влияет рост издержек европейских производителей. Более 40% производства стали в ЕС осуществляется на электродуговых печах, что означает существенную долю электроэнергии в структуре издержек. С учетом роста стоимости газа и других энергоносителей в ЕС с начала года, многие компании столкнулись с ростом расходов на производство. Это станет одним из основных факторов высоких цен и их медленного снижения в течение 2022 г. даже после стабилизации товарных потоков в мире.

Следует также отметить, что рост издержек коснется и производителей стали с кислородно-конвертерными печами на фоне рекордных цен на коксующийся уголь — они увеличились на 60% до $600-650 за т.

По оценкам "Открытие Research", нынешний рост цен может продолжиться — многое будет зависеть от перспектив введения новых санкций против РФ в энергетическом и сырьевых секторах. Так, например, запрет на импорт стальных полуфабрикатов, которые не попали под текущие ограничения, может привести к дальнейшему росту цен, провоцируя снижение производства проката внутри ЕС. В целом в 2021 г. объем импорта в ЕС полуфабрикатов из РФ составил около 5 млн т, тогда как поставки плоского и сортового проката в совокупности представляли 4,5 млн т. В негативном сценарии введения новых санкций против России, ограничивающих дальнейшую торговлю, в т. ч. стальными полуфабрикатами, можно ожидать стоимость г/к рулона на уровне $2 000/т на спотовом рынке Европы.

В более оптимистичном сценарии котировки стали в ЕС могут начать снижаться уже в мае 2022 г., однако будут оставаться высокими до 2023 г. В среднесрочной перспективе снижение цен остановится на значениях, существенно превышающих средние исторические уровни. Более того, цены могут прекратить снижение в 2023 г., когда по текущим прогнозам ожидается рост поставок полупроводников и, следовательно, потенциальный рост спроса на сталь со стороны автомобильного сектора".