Пассажирка Kia пострадала в ДТП с Toyota Land Cruiser в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 23 марта, в Тольятти участником ДТП стал 42-летний водитель Toyota Land Cruiser 200. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.