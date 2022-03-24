Renault рассматривает варианты по поводу доли в АвтоВАЗе

Компания Renault Group заявила, что приостанавливает работу своего завода в Москве и изучает возможные варианты, касающиеся ее доли в АвтоВАЗе", сообщает interfax-russia.ru.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, уточняется, что при этом Renault Group "будет действовать ответственным образом перед 45 тыс. российскими сотрудниками".