ЭкоСтройРесурс провёл увлекательный мастер-класс для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик

Самарская область оказывает поддержку жителям ДНР и ЛНР в это непростое время. На базе отдыха "Дубки" разместились 155 граждан, которые покинули малую родину. В их числе 88 детей.

Сотрудники компании ЭкоСтройРесурс встретились с малышами, чтобы подарить им хорошее настроение, а заодно и познакомить с уникальной природой Самарского края. Экологи регионального оператора провели для ребят мастер-класс по изготовлению экошоперов — это отличная альтернатива пластиковым пакетам.

Дети своими руками нанесли на сумки уникальные принты. С помощью цветовой гаммы юные гости региона посмотрели на мир через разноцветную яркую призму и зарядились положительными эмоциями. Они изобразили на авоськах животных, насекомых и птиц, которые занесены в Красную книгу Самарской области (бабочку голубянку пилаон, большую белую цаплю, крапчатого суслика и др.). Всего получилось 60 авторских экошоперов.

Цель мастер-класса — показать, что в мире много ярких цветов, что каждый из нас способен добавить в него доброты и тепла, взяв в руки краски, кисточку и полотно.

"Создание экошопера — увлекательный процесс. У каждого из ребят получилась своя авоська, не похожая ни на какую другую, а у некоторых — даже по две. Дети подарили сумки своим мамам и бабушкам, чтобы им было удобно ходить в магазин за покупками. Важно, что через такие мастер-классы ребята учатся беречь природу", — делится впечатлениями Александра Курбанова, главный специалист департамента образования Самарской области.

Еще в этот день сотрудники ЭкоСтройРесурс установили на территории базы отдыха "Дубки" накопитель для "Добрых крышечек". Региональный оператор будет транспортировать собранное сырьё на переработку, а вырученные средства пойдут на благотворительность.