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Музыка Культура

Прием заявок на "Сам.Фест" заканчивается 3 апреля

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль "САМ.ФЕСТ" пройдет в Самарской области 11 и 12 июня 2022 года. В течение двух дней выступят хедлайнеры: Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Manizha, Олег Митяев, Сергей Бобунец, группа "Мельница", Billyʼs Band и VLNY.

Помимо именитых артистов на сцену выйдут и молодые музыканты, прошедшие отборочные этапы фестиваля. В январе организаторы запустили конкурс талантов, в котором могут принять участие как сольные авторы, так и музыкальные коллективы и творческие объединения. Заявки принимаются от артистов, выступающих во всех жанрах: от инструментальной музыки до тяжелого рока.

Один из хедлайнеров фестиваля Сергей Бобунец призывает всех молодых музыкантов не упустить свой шанс: "Привет, друзья! На связи Сергей Бобунец. Я обращаюсь ко всем молодым и талантливым музыкантам Самары. 11 и 12 июня текущего года состоится совершенно новый фестиваль "СамФест", в котором я буду участвовать. Сможете участвовать и вы! Для этого нужно до 3 апреля оставить заявку на участие в отборочном туре. Все очень просто: выкладывайте ВКонтакте видео, где вы исполняете свою авторскую композицию, и отмечайте это видео хештегом #САМКонкурс. Победители конкурса смогут не только выступить перед широкой аудиторией, но и получить творческую поддержку, посетить мастер-классы, и самое главное — записать альбом, который обязательно будет выпущен! Разумеется, это касается музыкантов со всей России. Удачи всем, кто решится участвовать в конкурсе. До встречи летом на Самарской земле!" (видеообращение доступно по ссылке)

Итак, для того, чтобы заявить о своем желании участвовать в конкурсе, необходимо:
1. Записать видео хронометражем до 1 минуты, где участник исполняет собственную авторскую композицию;
2. Выложить его постом на свою страницу в социальную сеть ВКонтакте с хэштегом #САМКонкурс. Пост не следует удалять до конца конкурса;
3. В пост необходимо добавить следующее: "Участвую в конкурсе фестиваля "САМ.ФЕСТ", хочу выступить 11–12 июня на одной сцене с ***". Вместо звездочек следует написать имя одного из специальных гостей фестиваля, который наиболее близок конкурсанту.

Первый этап конкурса завершится 3 апреля в 23:59. Присланные работы изучат кураторы фестиваля и составят шорт-лист участников. Список лучших конкурсантов будет выставлен для народного голосования в период с 11 по 25 апреля.

Финалисты, прошедшие все этапы конкурса, помимо возможности выступить на сцене "САМ.ФЕСТа" перед многотысячной аудиторией, получат всестороннюю творческую поддержку от кураторов фестиваля. А главный победитель запишет мини-альбом, который будет выпущен на цифровых платформах!
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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