Фонд "ЕВИТА" передал тольяттинской больнице медоборудование для лечения тяжелобольных детей

В четверг, 24 марта, благотворительный фонд "ЕВИТА" передал в дар Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) медицинское оборудование для обследования и лечения тяжелобольных детей — установку биообратной связи "Колибри" и электроэнцефалограф "Нейрополиграф".

Аппаратный комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов "Колибри" помогает детям, страдающим редкими заболеваниями тазовых органов, успешно проходить реабилитацию после операций и восстанавливать утраченные функции организма. Ранее родители таких малышей вынуждены были ездить на платную реабилитацию в другие регионы.

По согласованию с областным министерством здравоохранения было принято решение установить аппаратный комплекс в Тольяттинской городской детской клинической больнице, так как именно в этом медучреждении находится специализированное круглосуточное отделение реабилитации и накоплен большой опыт помощи детям с такими заболеваниями. Теперь все необходимые процедуры можно будет пройти в Самарской области бесплатно в рамках ОМС.

Беспроводной электроэнцефалограф "Нейрополиграф" является инновационным решением для обследования детей, больных эпилепсией, и позволит врачам выездной паллиативной службы Тольяттинской ГДКБ проводить дневной и ночной мониторинг на дому. Ранее для этой процедуры медикам приходилось госпитализировать детей в стационар или отправлять родителей в частные клиники. Теперь ежегодный мониторинг эпи-активности мозга на дому можно пройти абсолютно бесплатно по полису ОМС.

"Колибри" и "Нейрополиграф" стали первыми аппаратными комплексами такого рода в Самарской области. Оба аппарата разработаны российскими учеными и произведены в России. Медицинское оборудование врачам тольяттинской больницы вручил основатель благотворительного фонда "ЕВИТА" Владимир Аветисян.

Как сообщает фонд, еще два беспроводных электроэнцефалографа "Нейрополиграф" будут переданы в выездные паллиативные службы Самарской областной клинической больницы им. В. Середавина и Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Ивановой для организации обследования паллиативных детей на дому.