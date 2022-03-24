Фонд "ЕВИТА" передал тольяттинской больнице медоборудование для лечения тяжелобольных детей

В четверг, 24 марта, благотворительный фонд "ЕВИТА" передал в дар Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) медицинское оборудование для обследования и лечения тяжелобольных детей — установку биообратной связи "Колибри" и электроэнцефалограф "Нейрополиграф".
Аппаратный комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов "Колибри" помогает детям, страдающим редкими заболеваниями тазовых органов, успешно проходить реабилитацию после операций и восстанавливать утраченные функции организма. Ранее родители таких малышей вынуждены были ездить на платную реабилитацию в другие регионы.
По согласованию с областным министерством здравоохранения было принято решение установить аппаратный комплекс в Тольяттинской городской детской клинической больнице, так как именно в этом медучреждении находится специализированное круглосуточное отделение реабилитации и накоплен большой опыт помощи детям с такими заболеваниями. Теперь все необходимые процедуры можно будет пройти в Самарской области бесплатно в рамках ОМС.
Беспроводной электроэнцефалограф "Нейрополиграф" является инновационным решением для обследования детей, больных эпилепсией, и позволит врачам выездной паллиативной службы Тольяттинской ГДКБ проводить дневной и ночной мониторинг на дому. Ранее для этой процедуры медикам приходилось госпитализировать детей в стационар или отправлять родителей в частные клиники. Теперь ежегодный мониторинг эпи-активности мозга на дому можно пройти абсолютно бесплатно по полису ОМС.
"Колибри" и "Нейрополиграф" стали первыми аппаратными комплексами такого рода в Самарской области. Оба аппарата разработаны российскими учеными и произведены в России. Медицинское оборудование врачам тольяттинской больницы вручил основатель благотворительного фонда "ЕВИТА" Владимир Аветисян.
Как сообщает фонд, еще два беспроводных электроэнцефалографа "Нейрополиграф" будут переданы в выездные паллиативные службы Самарской областной клинической больницы им. В. Середавина и Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Ивановой для организации обследования паллиативных детей на дому.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.