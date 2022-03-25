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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Тольятти образовался затор из-за ДТП с грузовиками

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 марта, примерно в 12:30, в Ставропольском районе Самарской области на 994 км трассы М-5 столкнулись большегруз МАЗ и машины дорожной службы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства случившегося. Стражи порядка уточняют, что за медицинской помощью пока никто не обращался.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена фура МАЗ с полуприцепом, остановившийся после столкновения, а на обочине находится грузовик дорожной службы. У МАЗ, а сильно повреждена кабина и справа разбит кузов полуприцепа. Также очевидцы сообщают о большом заторе, образовавшемся из-за аварии.

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