На трассе М-5 под Тольятти образовался затор из-за ДТП с грузовиками

В пятницу, 25 марта, примерно в 12:30, в Ставропольском районе Самарской области на 994 км трассы М-5 столкнулись большегруз МАЗ и машины дорожной службы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства случившегося. Стражи порядка уточняют, что за медицинской помощью пока никто не обращался.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена фура МАЗ с полуприцепом, остановившийся после столкновения, а на обочине находится грузовик дорожной службы. У МАЗ, а сильно повреждена кабина и справа разбит кузов полуприцепа. Также очевидцы сообщают о большом заторе, образовавшемся из-за аварии.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...