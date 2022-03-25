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Общество

Курумоч переходит на весенне-летнее расписание полетов

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В предстоящее воскресенье, 27 марта, международный аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание.

Этим летом из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в 30 городов России, среди которых - Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфа, Калининград, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Астрахань, Калуга и Воронеж. В три аэропорта московского авиаузла запланированы до 13 рейсов в сутки, в Санкт-Петербург - до четырех рейсов в день.

Рейсы на российские курорты Симферополь и Сочи будут выполняться ежедневно. В летнем расписании появятся рейсы в Анапу: в неделю запланировано до трех полетов в этот южный город.

Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция. Полеты в Анталью планируют авиакомпании Azur Air, Nordwind, Red Wings, Turkish Airlines, а также авиакомпания "Ямал". В расписании также заявлены рейсы в Даламан, Ларнаку (Кипр), Дубай (ОАЭ), Ираклион (Греция) и Монастир (Тунис).

Расписание рейсов может корректироваться в зависимости от планов авиакомпаний. Полная версия весенне-летнего расписания доступна на сайте. Расписание будет действовать до последней субботы октября.

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