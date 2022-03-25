Курумоч переходит на весенне-летнее расписание полетов

В предстоящее воскресенье, 27 марта, международный аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание.
Этим летом из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в 30 городов России, среди которых - Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфа, Калининград, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Астрахань, Калуга и Воронеж. В три аэропорта московского авиаузла запланированы до 13 рейсов в сутки, в Санкт-Петербург - до четырех рейсов в день.
Рейсы на российские курорты Симферополь и Сочи будут выполняться ежедневно. В летнем расписании появятся рейсы в Анапу: в неделю запланировано до трех полетов в этот южный город.
Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция. Полеты в Анталью планируют авиакомпании Azur Air, Nordwind, Red Wings, Turkish Airlines, а также авиакомпания "Ямал". В расписании также заявлены рейсы в Даламан, Ларнаку (Кипр), Дубай (ОАЭ), Ираклион (Греция) и Монастир (Тунис).
Расписание рейсов может корректироваться в зависимости от планов авиакомпаний. Полная версия весенне-летнего расписания доступна на сайте. Расписание будет действовать до последней субботы октября.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!