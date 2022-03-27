В смертельном ДТП в Самарской области пострадал несовершеннолетний

Стало известно о трех пострадавших в ДТП с двумя погибшими, произошедшем в Сергиевском районе 26 марта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, авария произошла в 20:35 на 1069 трассы М-5. 51-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 43-летнего мужчины.
В аварии погибли две пассажирки Lada 45 и 72 лет. Обоих водителей и 15-летнего пассажира Lada Priora госпитализировали с травмами.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...