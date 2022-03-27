В смертельном ДТП в Самарской области пострадал несовершеннолетний

Стало известно о трех пострадавших в ДТП с двумя погибшими, произошедшем в Сергиевском районе 26 марта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла в 20:35 на 1069 трассы М-5. 51-летний водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 43-летнего мужчины.

В аварии погибли две пассажирки Lada 45 и 72 лет. Обоих водителей и 15-летнего пассажира Lada Priora госпитализировали с травмами.