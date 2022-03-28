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ПСБ отмечает стабильный рост интереса к услугам факторинга

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ с начала года фиксирует положительную динамику спроса на факторинговые услуги. Рост показателей корпоративного и МСБ факторинга свидетельствует о сохраняющейся востребованности этого финансового инструмента для сокращения дебиторской задолженности и кассовых разрывов в различных отраслях.

Так, в корпоративном блоке, по предварительным итогам первого квартала, ПСБ отмечает двукратный рост операций по факторинговому обслуживанию энергетической, машиностроительной, транспортной и металлургической отраслей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В ИТ-секторе этот показатель увеличился на 70%, в непродовольственной рознице — на 25%.

Макроэкономическая обстановка вносит изменения в сроки логистики, а значит, рынок товарных отсрочек растет, что и определяет перспективы востребованности инструментов факторинга. ПСБ поддерживает динамичный рост факторингового портфеля за счет технологичных решений, высокого качества и количества цифровых сервисов, а также постоянного обновления линейки продуктов. По итогам 2021 года ПСБ вошел в ТОП-5 рейтинга факторинговых компаний России.

В 2022 году ПСБ планирует дальнейший рост доли автоматического принятия решений по факторинговому финансированию в цифровом канале продаж, а также банк планирует увеличить количество дебиторов, работающих на локальных региональных рынках, нарастить объемы факторинга в секторе Commodity и в области ABL (Asset Basset Lending), когда риск принимается на стоимость актива, а не на финансовое состояние клиентов.

В сегменте малого и среднего бизнеса ПСБ также отмечает рост показателей — с начала года банк принял в два раза больше положительных решений по онлайн-факторингу, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем средств в рамках одобренных решений в указанный период составил 15 млрд рублей, при этом треть этой суммы пришлась на решения, принятые в первой половине марта, что говорит об актуальности услуг факторинга в изменившейся экономической конъюнктуре и в условиях рыночной волатильности.

Популярность онлайн-факторинга объясняется тем, что такой инструмент позволяет бизнесу всего по двум документам меньше чем за час получить решение о финансировании по выполненным поставкам или для пополнения складских запасов на текущих рыночных условиях. Спрос на онлайн-факторинг продолжит расти, так как он значительно облегчает ведение бизнеса и обеспечивает оперативное финансирование без увеличения долговой нагрузки. Также у малого и среднего бизнеса есть возможность дистанционно получить в ПСБ решение о рефинансировании задолженности по факторингу у другого фактора на сумму до 300 млн рублей, что также занимает не более двух часов.

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