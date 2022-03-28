ПСБ отмечает стабильный рост интереса к услугам факторинга

ПСБ с начала года фиксирует положительную динамику спроса на факторинговые услуги. Рост показателей корпоративного и МСБ факторинга свидетельствует о сохраняющейся востребованности этого финансового инструмента для сокращения дебиторской задолженности и кассовых разрывов в различных отраслях.
Так, в корпоративном блоке, по предварительным итогам первого квартала, ПСБ отмечает двукратный рост операций по факторинговому обслуживанию энергетической, машиностроительной, транспортной и металлургической отраслей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В ИТ-секторе этот показатель увеличился на 70%, в непродовольственной рознице — на 25%.
Макроэкономическая обстановка вносит изменения в сроки логистики, а значит, рынок товарных отсрочек растет, что и определяет перспективы востребованности инструментов факторинга. ПСБ поддерживает динамичный рост факторингового портфеля за счет технологичных решений, высокого качества и количества цифровых сервисов, а также постоянного обновления линейки продуктов. По итогам 2021 года ПСБ вошел в ТОП-5 рейтинга факторинговых компаний России.
В 2022 году ПСБ планирует дальнейший рост доли автоматического принятия решений по факторинговому финансированию в цифровом канале продаж, а также банк планирует увеличить количество дебиторов, работающих на локальных региональных рынках, нарастить объемы факторинга в секторе Commodity и в области ABL (Asset Basset Lending), когда риск принимается на стоимость актива, а не на финансовое состояние клиентов.
В сегменте малого и среднего бизнеса ПСБ также отмечает рост показателей — с начала года банк принял в два раза больше положительных решений по онлайн-факторингу, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем средств в рамках одобренных решений в указанный период составил 15 млрд рублей, при этом треть этой суммы пришлась на решения, принятые в первой половине марта, что говорит об актуальности услуг факторинга в изменившейся экономической конъюнктуре и в условиях рыночной волатильности.
Популярность онлайн-факторинга объясняется тем, что такой инструмент позволяет бизнесу всего по двум документам меньше чем за час получить решение о финансировании по выполненным поставкам или для пополнения складских запасов на текущих рыночных условиях. Спрос на онлайн-факторинг продолжит расти, так как он значительно облегчает ведение бизнеса и обеспечивает оперативное финансирование без увеличения долговой нагрузки. Также у малого и среднего бизнеса есть возможность дистанционно получить в ПСБ решение о рефинансировании задолженности по факторингу у другого фактора на сумму до 300 млн рублей, что также занимает не более двух часов.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?