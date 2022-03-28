В Самаре открылась цифровая выставка фотографий, посвященная Дню работников культуры и Дню театра

В понедельник, 28 марта, в Самаре на склоне площади Славы начинает работу цифровая выставка "Культ Про Свет". На экранах мультимедийного комплекса представлено более 90 работ, рассказывающих зрителю о культурной жизни Самары, Самарской области, России.

Выставка рассказывает об искусстве во всех его проявлениях: здесь и портреты звезд мирового уровня таких, как Майя Плисецкая, Дмитрий Хворостовский, и стрит-фотографии неизвестных уличных музыкантов.

Одна из серий посвящена дирижерам — Владимиру Юровскому, Валерию Гергиеву, Александру Ведерникову, Михаилу Щербакову, Юрию Симонову. Любители театра увидят сцены из спектаклей театра "Грань", Самарского академического театра драмы им. Горького, Самарского академического театра оперы и балета, театра "Пластилиновый дождь". Для музыкальных фанатов — кадры с фестиваля "Рок над Волгой".

Авторы работ: Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Андрей Ларионов, Сергей Курочкин, Наталия Шинкевич, Николай Федорин, Дмитрий Недыхалов, Владимир Иванов.