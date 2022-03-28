В Самаре открылась цифровая выставка фотографий, посвященная Дню работников культуры и Дню театра

В понедельник, 28 марта, в Самаре на склоне площади Славы начинает работу цифровая выставка "Культ Про Свет". На экранах мультимедийного комплекса представлено более 90 работ, рассказывающих зрителю о культурной жизни Самары, Самарской области, России.
Выставка рассказывает об искусстве во всех его проявлениях: здесь и портреты звезд мирового уровня таких, как Майя Плисецкая, Дмитрий Хворостовский, и стрит-фотографии неизвестных уличных музыкантов.
Одна из серий посвящена дирижерам — Владимиру Юровскому, Валерию Гергиеву, Александру Ведерникову, Михаилу Щербакову, Юрию Симонову. Любители театра увидят сцены из спектаклей театра "Грань", Самарского академического театра драмы им. Горького, Самарского академического театра оперы и балета, театра "Пластилиновый дождь". Для музыкальных фанатов — кадры с фестиваля "Рок над Волгой".
Авторы работ: Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Андрей Ларионов, Сергей Курочкин, Наталия Шинкевич, Николай Федорин, Дмитрий Недыхалов, Владимир Иванов.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.