Таможенники задержали в самарском аэропорту партию IPhone на 3,5 млн рублей

В самарском аэропорту Курумоч таможенники задержали партию IPhone стоимостью более 3,5 млн рублей.

В ручной клади пассажира нашли коммерческую партию из 25 штук IPhone 13 Pro и пяти смартфонов 13 Pro Max.

Таможенники решили, что партию из 30 устройств нельзя отнести к товарам, предназначенным для личного пользования.

Возбуждено административное дело, товар изъяли.