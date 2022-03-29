4 апреля в Самарской области пройдет единый день вакцинации. В этот день с 9:00 до 20:00 прививочный пункт будет развернут в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14а).

Желающие смогут сделать прививку от COVID-19, пройти повторную вакцинацию. Будут работать мобильные прививочные бригады. Перед вакцинацией всех обязательно проконсультирует врач.

Также в этот день дополнительные пункты запланированы в других муниципалитетах, будут организованы выезды мобильных бригад в крупные объекты социальной структуры и вакцинация граждан 60+ на дому. Напомним, для вакцинации на дому жители старшего возраста или их родственники могут обратиться в поликлинику по телефону.

Подробная информация о работе 4 апреля пунктов вакцинации в общественных местах будет размещена на сайте министерства здравоохранения региона в ближайшее время.

"Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на данный момент стабилизировалась. Но прогнозы эпидемиологов говорят о возможном повышении заболеваемости. Поэтому сейчас - самый благоприятный момент пройти вакцинацию или сделать ревакцинацию", - сообщает главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного минздрава, зав. инфекционным отделением больницы им. В.Д.Середавина Елена Стребкова.