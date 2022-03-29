4 апреля в Самарской области пройдет единый день вакцинации. В этот день с 9:00 до 20:00 прививочный пункт будет развернут в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14а).
Желающие смогут сделать прививку от COVID-19, пройти повторную вакцинацию. Будут работать мобильные прививочные бригады. Перед вакцинацией всех обязательно проконсультирует врач.
Также в этот день дополнительные пункты запланированы в других муниципалитетах, будут организованы выезды мобильных бригад в крупные объекты социальной структуры и вакцинация граждан 60+ на дому. Напомним, для вакцинации на дому жители старшего возраста или их родственники могут обратиться в поликлинику по телефону.
Подробная информация о работе 4 апреля пунктов вакцинации в общественных местах будет размещена на сайте министерства здравоохранения региона в ближайшее время.
"Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на данный момент стабилизировалась. Но прогнозы эпидемиологов говорят о возможном повышении заболеваемости. Поэтому сейчас - самый благоприятный момент пройти вакцинацию или сделать ревакцинацию", - сообщает главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного минздрава, зав. инфекционным отделением больницы им. В.Д.Середавина Елена Стребкова.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.