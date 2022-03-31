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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон масштабирует мощность облачного сектора

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор закупил дополнительное оборудование и увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры для бизнеса и госсектора в семь раз.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

"На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей", — говорит Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы "МегаФон Облако", предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

"Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений", — говорит Алексей Извеков.

Платформа "МегаФон Облако" была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

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