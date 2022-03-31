СамГТУ совместно с "Т Плюс" провели тест-драйв для абитуриентов

Самарский государственный технический университет при поддержке филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" провел День открытых дверей среди учеников специализированных классов городских и областных школ. Особенностью мероприятия на теплоэнергетическом факультете (ТЭФ) стал выбранный формат "тест-драйв", предоставивший будущим студентам возможность в ходе мероприятия познакомиться с вузом, будущими работодателями и показать свои знания.

Старшеклассники, разделившись на команды, прошли увлекательный интерактивный квест. В частности, им предстояло разгадать серию необычных ребусов, чтобы собрать принципиальную схему тепловой электрической станции. А тематический квиз познакомил будущих студентов с современными трендами энергетической отрасли.

Главным призом тест-драйва стало гарантированное бюджетное место на ТЭФ и трудоустройство в филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" после получения диплома о высшем образовании. По результатам испытаний его завоевал ученик 11 класса МБОУ Школа № 64 г. о. Самара Егор Шерстнев.