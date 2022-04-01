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Соцподдержка Общество

Жители Самарской области могут рассчитывать на помощь государства

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители России смогут получить дополнительные пособия на детей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Самарской области проживает более 63 тыс. детей в возрасте от 8 до 16 лет. Первые выплаты поступят уже в мае, причем сразу за два месяца, так как мера начинает действовать с 1 апреля.

Размер пособия дифференцированный - от 5769 до 11538 рублей. Сами выплаты составят от 50% до 100% прожиточного минимума на детей в каждом конкретном регионе.

Выплата будет рассчитываться по принципу комплексной оценки нуждаемости семьи. Заявление на получение пособия можно подать в пенсионном фонде либо на портале "Госуслуги".

Продолжат свое действие уже существующие меры поддержки для семей с детьми. В 2022 году на их реализацию предусмотрено 17,52 млрд рублей. Это материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, поддержка студенческой семьи и так далее.

Также продолжается реализация проекта по заключению социальных контрактов. Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где их начали заключать.

Граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить от государства до 250 тысяч рублей. Деньги можно потратить на обучение, подсобное хозяйство или открытие бизнеса. Это хороший шанс, который дает возможности для развития и самореализации.

"Я хочу напомнить жителям региона, что помощь в рамках социального контракта можно получить и сейчас. На нее могут рассчитывать семьи и одиноко проживающие граждане с низким уровнем дохода, - уточняет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Хочу отметить, что в этом году для поддержки граждан, которые потеряли работу и испытывают затруднения в трудоустройстве, программа социального контракта расширена".

В 2021 году благодаря социальному контракту помощь получили 5194 жителя, а с начала 2022 года - уже 1578.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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