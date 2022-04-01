Жители Самарской области могут рассчитывать на помощь государства

Жители России смогут получить дополнительные пособия на детей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Самарской области проживает более 63 тыс. детей в возрасте от 8 до 16 лет. Первые выплаты поступят уже в мае, причем сразу за два месяца, так как мера начинает действовать с 1 апреля.

Размер пособия дифференцированный - от 5769 до 11538 рублей. Сами выплаты составят от 50% до 100% прожиточного минимума на детей в каждом конкретном регионе.

Выплата будет рассчитываться по принципу комплексной оценки нуждаемости семьи. Заявление на получение пособия можно подать в пенсионном фонде либо на портале "Госуслуги".

Продолжат свое действие уже существующие меры поддержки для семей с детьми. В 2022 году на их реализацию предусмотрено 17,52 млрд рублей. Это материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, поддержка студенческой семьи и так далее.

Также продолжается реализация проекта по заключению социальных контрактов. Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где их начали заключать.

Граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить от государства до 250 тысяч рублей. Деньги можно потратить на обучение, подсобное хозяйство или открытие бизнеса. Это хороший шанс, который дает возможности для развития и самореализации.

"Я хочу напомнить жителям региона, что помощь в рамках социального контракта можно получить и сейчас. На нее могут рассчитывать семьи и одиноко проживающие граждане с низким уровнем дохода, - уточняет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Хочу отметить, что в этом году для поддержки граждан, которые потеряли работу и испытывают затруднения в трудоустройстве, программа социального контракта расширена".

В 2021 году благодаря социальному контракту помощь получили 5194 жителя, а с начала 2022 года - уже 1578.