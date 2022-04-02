Две пассажирки автобуса пострадали при ДТП в Тольятти

В субботу, 2 апреля, в Тольятти участником ДТП стал водитель пассажирского автобуса Fiat Ducato, ехавший примерно в 14:00 по городскому маршруту N 124, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома 85 на Южном шоссе он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди него автомобиля Lada Kalina и столкнулся с ним. От удара автобус изменил направление движения и врезался в световую опору, расположенную справа.

В ДТП пострадали две пассажирки автобуса в возрасте 66 и 20 лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.