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Общество

На Радио Дача стартует проект "1000 и одна песня"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У слушателей Радио Дача есть прекрасная возможность не только слушать любимые песни, но и получать за это деньги. С 28 марта по 29 апреля 2022 пройдет один из самых любимых проектов — "1000 и одна песня".

Чтобы выиграть приз, необходимо каждый день с 10:00 до 11:00 внимательно слушать эфир радиостанции и запомнить композицию, ставшую "Песней дня".

До 18:00 она обязательно прозвучит в эфире вновь. Услышав повтор, необходимо дозвониться ведущему на номер (846) 321-102-1 и сообщить название песни. Если слушатель дозвонился первым и правильно назвал "Песню дня", то он получает 1000 рублей от Радио Дача.

Призы можно будет получить в офисе радиостанции по адресу: Самара, ул. Стара — Загора, д. 48.

Подробности акции — в группе ВК Радио Дача Самара.

18+

Радио Дача — филиал "Выбери Радио" в г. Самаре.

Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "Русский Хит", "RadioLa 96.3FM".

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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