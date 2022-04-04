На Радио Дача стартует проект "1000 и одна песня"

У слушателей Радио Дача есть прекрасная возможность не только слушать любимые песни, но и получать за это деньги. С 28 марта по 29 апреля 2022 пройдет один из самых любимых проектов — "1000 и одна песня".

Чтобы выиграть приз, необходимо каждый день с 10:00 до 11:00 внимательно слушать эфир радиостанции и запомнить композицию, ставшую "Песней дня".

До 18:00 она обязательно прозвучит в эфире вновь. Услышав повтор, необходимо дозвониться ведущему на номер (846) 321-102-1 и сообщить название песни. Если слушатель дозвонился первым и правильно назвал "Песню дня", то он получает 1000 рублей от Радио Дача.

Призы можно будет получить в офисе радиостанции по адресу: Самара, ул. Стара — Загора, д. 48.

Подробности акции — в группе ВК Радио Дача Самара.

18+

Радио Дача — филиал "Выбери Радио" в г. Самаре.

Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "Русский Хит", "RadioLa 96.3FM".