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Занятость Экономическая политика

"Норникель" наймет в 7 раз больше сотрудников

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Норникель" заявила, что планирует открыть новые центры подбора персонала в российских промышленных центрах. Подобные центры уже работают в Норильске, Орске и Уфе.

Задача центров — дать кандидатам возможность узнать больше о компании, о вакансиях и условиях работы, рассказала вице-президент по кадровой политике компании Дарья Крячкова. "Такие центры позволят нам "сократить дистанцию" между компанией и нашими будущими сотрудниками, которые хотят получить ответы на свои вопросы "здесь и сейчас": мы понимаем, что дистанционно принять решение о работе в отдаленных городах бывает сложно. В центре можно будет получить подробную информацию о вакансиях, условиях работы, заработной плате и социальном пакете, предусмотренных компенсациях, оставить резюме или заполнить анкету", — поясняет Дарья Крячкова.

По словам заместителя директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала компании "Норникель" Анастасии Перфильевой, сейчас все крупные корпорации нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно привлекать трудовые ресурсы.

"Огромный вызов сегодня для таких компаний — обеспечить достойные условия жизни и работы персонала, и думаю, что все они так или иначе будут улучшать ценностные предложения для сотрудников. Чтобы, приходя в компанию, люди четко понимали свой карьерный трек, имели условия для жизни и социальный пакет", — подчеркнула Анастасия Перфильева.

При этом у компании стоит амбициозная цель: в прошлом году "Норникель" привлек 1 500 новых сотрудников, а в этом году компания рассчитывает нанять 11 000 новых сотрудников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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