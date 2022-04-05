"Норникель" наймет в 7 раз больше сотрудников

Компания "Норникель" заявила, что планирует открыть новые центры подбора персонала в российских промышленных центрах. Подобные центры уже работают в Норильске, Орске и Уфе.

Задача центров — дать кандидатам возможность узнать больше о компании, о вакансиях и условиях работы, рассказала вице-президент по кадровой политике компании Дарья Крячкова. "Такие центры позволят нам "сократить дистанцию" между компанией и нашими будущими сотрудниками, которые хотят получить ответы на свои вопросы "здесь и сейчас": мы понимаем, что дистанционно принять решение о работе в отдаленных городах бывает сложно. В центре можно будет получить подробную информацию о вакансиях, условиях работы, заработной плате и социальном пакете, предусмотренных компенсациях, оставить резюме или заполнить анкету", — поясняет Дарья Крячкова.

По словам заместителя директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала компании "Норникель" Анастасии Перфильевой, сейчас все крупные корпорации нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно привлекать трудовые ресурсы.

"Огромный вызов сегодня для таких компаний — обеспечить достойные условия жизни и работы персонала, и думаю, что все они так или иначе будут улучшать ценностные предложения для сотрудников. Чтобы, приходя в компанию, люди четко понимали свой карьерный трек, имели условия для жизни и социальный пакет", — подчеркнула Анастасия Перфильева.

При этом у компании стоит амбициозная цель: в прошлом году "Норникель" привлек 1 500 новых сотрудников, а в этом году компания рассчитывает нанять 11 000 новых сотрудников.