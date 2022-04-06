23 апреля в баре "Вечно молодой" состоится концерт группы VLNY (16+)

В баре "Вечно молодой" (ул. Ленинградская, 77) 23 апреля, в 20:00, группа VLNY откроет концертный сезон в родной Самаре.

До этого группа уже съездит в короткий тур, в рамках которого выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. В программе сборный сет-лист из популярных песен и недавних премьер. Последняя новинка VLNY — акустический сингл "Безо всякой любви".

Билеты на концерт в Самаре стоят 600 рублей. Заплатив 1000 руб., помимо билета можно будет получить три открытки и стикерпак с символикой группы, а также спасибо от команды за поддержку музыкантов.

Начало мероприятия в 19:00, музыканты VLNY выйдут на сцену в 20:00.