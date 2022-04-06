Компания МТС обеспечила связью крупнейший региональный IT-парк в "Монте Розе"

МТС первым из операторов связи оборудовал цифровой инфраструктурой деловой комплекс "Монте Роза", где располагается IT-парк Самарской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования внутри здания на всем пространстве комплекса обеспечена устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС. Компаниям, чьи офисы расположены в "Монте Розе", оператор предоставил доступ к фиксированному интернету на скорости до 2 Гбит/с.

"Монте Роза" — деловой комплекс, не имеющий аналогов в Самарской области. Здесь размещены офисы российских компаний, занимающихся разработкой IT-систем и программного обеспечения, и крупнейший в Поволжье коворкинг на 300 рабочих мест площадью около 1,5 тысяч квадратных метров.

Чтобы обеспечить высокое качество связи и быстрый интернет в здании сложной архитектуры, МТС развернула в "Монте Розе" внутреннее покрытие мобильной связи. Благодаря проведенным работам сотрудники и посетители комплекса могут с комфортом пользоваться качественной голосовой связью и всеми привычными мобильными сервисами: от организации видеоконференций и работы с облачными сервисами в офисе до прямых эфиров и прослушивания любимой музыки в залах фитнес-клуба.

Более 80% арендаторов "Монте Розы" уже подключились к проводному интернету МТС. Резиденты коворкинга могут пользоваться сетью Wi-Fi до 1 ГБит/c и фиксированной связью в офисных зонах и переговорных.

Также МТС организовала в "Монте Розе" современную систему видеонаблюдения. Около восьмидесяти камер установлены по периметру и внутри здания: на всех этажах, лестничных маршах, в лифтовых холлах, центральном холле и крыше здания. Система дает возможность внутренним службам комплекса в режиме реального времени контролировать ситуацию в здании и на парковке и обеспечивает безопасность сотрудников и посетителей центра.

"Компания МТС обладает современными решениями и достаточными технологическими мощностями, чтобы обеспечивать связью высокого качества стратегические объекты региона. В числе уже реализованных проектов — развертывание цифровой инфраструктуры в обновленном Ледовом дворце спорта и доступ к сети промышленного интернета вещей в особой экономической зоне "Тольятти". МТС создает условия для успешного функционирования бизнеса и промышленности, внося свой вклад в цифровизацию региона", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Комплекс "Монте Роза" был построен в Самаре в 2020 году. Он занимает 12 этажей общей площадью около 30 тысяч квадратных метров и объединяет комплекс складских, торговых и офисных помещений. Также в здании располагаются фитнес-клуб и спа-комплекс, рестораны, кафе, образовательный центр.