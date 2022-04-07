Прокурор Дмитрий Макаров: В 2021 году в суды ушло 176 исков по нацпроектам

Начальник по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области, старший советник юстиции Дмитрий Макаров рассказал о работе ведомства по контролю за реализацией национальных проектов.

- Можно ли подвести первые итоги деятельности прокуратуры по надзору за реализацией нацпроектов в Самарской области?

- План по реализации нацпроектов рассчитан на пять лет - с 2019 по 2024 годы, также руководством страны поставлены глобальные цели и до 2030 года, поэтому пока мы можем подвести лишь промежуточные итоги.

Только за прошлый год нашими сотрудниками было выявлено более 2800 нарушений закона и свыше 500 - за первые месяцы 2022 года. Надзорные мероприятия и принятые меры реагирования позволили обеспечить эффективность большинства реализуемых по нацпроектам мероприятий.

При этом прокуратурой проводятся специальные проверки для выявления причин недостижения целевых показателей нацпроектов, выявления проблем строительства и реконструкции объектов капитального строительства и качества выполняемых на них работ.

- По скольким направлениям приходится контролировать нацпроекты?

- Самарской областью в 2021 году были приняты обязательства по 46 федеральным проектам в рамках 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры (имеется в виду строительство моста через Волгу в районе Тольятти).

В ноябре 2021 года областным правительством было также подписано соглашение с АО "Корпорация Туризм.РФ" о реализации на территории региона нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", так что с 2022 году перед регионом строит задача по реализации 13 национальных проектов.

- Как это можно выразить в деньгах?

- Из областного бюджета на реализацию нацпроектов в 2021 году запланировано выделить 61 млрд рублей. Из них 17 млрд - из бюджета региона, 40 млрд - федеральные и 3,9 млрд - это средства Фонда содействия реформирования ЖКХ. Более 90% указанных ресурсов освоены, поставленные задачи выполнены.

- Прокуроры контролируют все мероприятия в рамках нацпроектов или проводятся выборочные проверки?

- Мы обеспечиваем легитимность всех процессов, связанных с нацпроектами. Для этого есть приказ генерального прокурора, есть тематическое указание регионального прокурора и специальные задания по отдельным нацпроектам.

Мы прекрасно понимаем, какие задачи стоят по каждому нацпроекту. От правительства региона мы ежеквартально получаем полный список мероприятий - где они реализуются, сколько объектов и на какой территории строится, какое и где оборудование закупается. Затем прокуроры на местах отслеживают фактическое исполнение этих мероприятий. Мы контролируем 100% мероприятий - сегодня это приоритетная задача прокуратуры.

Кроме того, мы еженедельно в региональном министерстве финансов получаем информацию о финансировании нацпроектов и о том, как они продвигаются (процент освоения средств, эффективность использования бюджетных ресурсов).

И также мы организуем надзорные мероприятия, если возникает в них необходимость.

- Какие критерии эффективности расходования средств?

- Контроль за достижением целевых показателей нацпроектов - важный аспект надзорной деятельности. Наша область заключила соглашение с федеральными министерствами о достижении целевых показателей, которые характеризуют экономические и социальные составляющие нашей жизни. Таких показателей у нас на контроле ежегодно более 100 (по всем нацпроектам).

По каждому недостижению выясняются причины, условия и принимаются меры реагирования там, где это необходимо. Безусловно, для этого могут быть объективные причины, на которые госорганы или органы местного самоуправления не могли повлиять. Однако, если недостижение целевого показателя связано с ненадлежащей работой ответственной госструктуры, то органы прокуратуры принимают меры.

Точно так же, если к нам поступают жалобы по мероприятиям нацпроектов, то мы организуем проверки и соответственно реагируем.

- Какие меры принимались по подтвержденным нарушениям?

- В 2021 году прокурорами городов и районов Самарской области в суд было направлено 176 исков. Только в порядке ст. 44 УПК РФ предъявлено 14 исков на сумму более 30 млн рублей. В суды поступили 22 уголовных дела, связанных с хищением бюджетных средств, - только за текущий год выявленный ущерб по делам этой категории составил 30,8 млн рублей.

- Вы не дублируете функции Счетной палаты?

- Нет, мы не дублируем органы финансового контроля. Даже наоборот - у нас с ними есть соглашение о взаимодействии. Мы проводим в том числе и совместные проверки, выезжаем на объекты, выявляем факты незаконного расходования средств. Также мы взаимодействуем с Федеральным казначейством и с региональным органом финансового контроля - Финансовой инспекцией.

- У нас и раньше были различные госпроекты и госпрограммы - осуществлялся ли за ними такой же прокурорский контроль?

- Особенность надзора за нацпроектами обусловлена тем, что они нацелены не только на выполнение мероприятий, но и на достижение целевых показателей. То есть регион не только должен что-то построить или купить, но и доказать, что выполнение этих мероприятий привело к улучшению качества жизни населения. Поэтому мы должны еще дать оценку - насколько выполненное мероприятие эффективно для региона.

- Если нацпроект изначально составлен таким образом, что какие-то цели недостижимы, то их можно скорректировать?

- Безусловно. Это все корректируется на федеральном уровне. Целевые показатели устанавливаются федеральным центром и в процессе реализации могут возникать такие моменты, когда регион видит, что по объективным причинам какой-либо целевой показатель не может быть выполнен, то федеральный центр его корректирует.

Конфликты интересов и "спрятанное" имущество: какие нарушения чиновников выявляет прокуратура в Самарской области 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Алексей Волков в интервью рассказал о работе надзорного органа в этом направлении, которая в текущем году привела в том числе к увольнению министров.

То есть наша задача - проконтролировать и сообщить, что какие-то показатели не выполнены, а далее принимаются решения на соответствующем уровне.

- В последние годы общество остро реагирует на экологические проблемы. Можно ли привести примеры работы прокуратуры по профильному нацпроекту?

- По строительству водопровода в с. Пестравка по нашей инициативе было возбуждено два уголовных дела, и в результате сейчас население получает чистую воду. Но этот объект два года велся прокурором района, аппаратом прокуратуры области вместе с правительством. Затем городские очистные сооружения в Самаре - тоже проблемный объект, который стал предметом множества мер прокурорского реагирования, но сейчас объект сдан и введен в эксплуатацию.

Экологические объекты - крупные объекты, очистные сооружения, мусоросортировочные комплексы - у нас находятся под особым контролем.

- Какие нарушения обычно выявляются?

- Самые большие проблемы, которые возникают при реализации нацпроектов, - это нарушение сроков строительства. Зачастую подрядчики не укладываются в сроки из-за того, что органы местного самоуправления поздно заключают контракты. Мы боремся с этим - привлекаем и чиновников, и подрядчиков к административной ответственности.

Только штрафов по инициативе прокуроров за прошлый год выписано на сумму около 1 млн рублей.

Здесь имеется в виду как строительство новых объектов, так ремонт и реконструкция уже действующих объектов.

Взять последних два примера по нацпроекту "Культура" - в Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах. Срок сдачи культурно-досуговых центров датировался декабрем 2021 года, но, к сожалению, они были сданы только в январе, что повлекло за собой проверки прокурора района совместно со Счетной палатой Самарской области. По результатам в адрес муниципальных заказчиков были вынесены представления за нарушение сроков строительства.

И все же основная масса именно преступлений совершена в сфере нацпроекта "Демография" - 65 фактов. Для сравнения: по нацпроектам "Жилье и городская среда" - 16 преступлений, "Здравоохранение" - 6, "Культура" - 2, "Производительность труда и поддержка занятости" - 2, "Образование" - 1.

Например, в Тольятти мы выявили хищение маткапитала - более 10 эпизодов с выявленным ущербом государству на сумму более 21 млн рублей. Этим занимался директор агентства недвижимости ООО "Гос Строй Дом" Д.В.Тихонов..

- Работу по какому нацпроекту можно выделить?

- В качестве наиболее удачного результата совместной работы органов МСУ, регионального правительства и прокуратуры, по итогам 2019-2020 годов, можно рассказать о реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Это то, что у каждого человека на виду, каждый с этим знаком: ремонт дворовых территорий, благоустройство крупных общественных пространств. Мне кажется, каждый житель области уже увидел своими глазами примеры такой успешной работы.

В первые годы реализация нацпроекта очень тормозилась, подрядчики не успевали, местное самоуправление не было готово к такому объему, который нужно было в течение года исполнить - отремонтировать большой парк или определенное количество дворов.

Но мы тотально отслеживали каждый объект. Прокуроры районов выходили на каждую дворовую территорию, на каждый парк - смотрели, выясняли причины, привлекали к ответственности в случае крупных нарушений.

И уже 2021 год регион стал одним из лидеров по реализации нацпроекта - осенью было все готово.

- Очень болезненная тема - строительство дорог, мостов, развязок. Есть положительные примеры в этой сфере?

- Тут есть такая особенность, что основные проблемы сосредоточены на дорогах местного значения. Основная причина - большая разветвленность сети, множество инженерных коммуникаций, труднодоступных мест, невозможность одновременного перекрытия больших участков улично-дорожной сети.

В качестве примера можно привести выявленные нарушения при ремонте четырех участков дорог общего пользования в Тольятти - в этом году подрядчик ООО "Техлайн" не исполнил муниципальный контракт на сумму 155 млн рублей. Неисполнение контракта, в свою очередь, негативно повлияло на безопасность дорожного движения. Прокуратурой было вынесено представление в адрес руководства подрядчика и возбуждены дела об административном правонарушении - юрлицо было оштрафовано на сумму 77,8 млн рублей.

ПРИМЕРЫ

Возведение важных социальных объектов находится на постоянном контроле районных и городских прокуратур. Как один из примеров - строительство детского сада на 250 мест в селе Красный Яр в рамках нацпроекта "Демография".

В ходе строительства районной прокуратурой были объявлены предостережения подрядчику в лице генерального директора АО "ВТС Метро" и главе администрации муниципального района Красноярский - о недопустимости нарушения требований законов, а также сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Ведомством были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ сотрудники подрядчика и управления строительства и ЖКХ районной администрации.

Выявлены нарушения требований пожарной безопасности - глава районной администрации получил представление, акт прокурорского реагирования удовлетворен, а нарушения устранены.

Таким образом, благодаря принятым прокуратурой района мерам превентивного характера детский сад своевременно введен в эксплуатацию.

Проблемная ситуация потребовала мер прокурорского реагирования и в Тольятти: уже построенный детский садик не удалось вовремя подключить к водоснабжению и канализации - закончить работы планировалось до 31 марта этого года.

Однако на сегодняшний день подключение водопровода выполнено лишь на 50% и на 70% подведена канализация.

Прокуратура Автозаводского района начала бить тревогу еще в декабре - в адрес главы города было вынесено представление. Получил предостережение и министр строительства Самарской области - о недопустимости нарушений сроков ввода в эксплуатацию важных социальных объектов.

24 марта ведомство также объявило предостережение и в адрес подрядчика, отвечающего за подключение детского сада к воде, - ООО "ЭлитСтрой".

На основании материалов проверки прокурора г. Тольятти возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, ход и результаты которого взяты на контроль.