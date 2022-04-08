В День Космонавтики в Самаре будет ограничено движение транспорта

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В Самаре в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню космонавтики, с 07:00 до 21:00 12 апреля на ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Полевой будет временно ограничено движение транспорта.