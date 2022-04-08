Самарский "Союз-2" успешно стартовал с космодрома Плесецк

В четверг, 7 апреля, в 14:20 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" (производство РКЦ "Прогресс") с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Союз-2" была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова. В расчетное время аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.
Установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь с космическим аппаратом, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2554".
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?