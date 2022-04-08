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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2" успешно стартовал с космодрома Плесецк

АРХАНГЕЛЬСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 апреля, в 14:20 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" (производство РКЦ "Прогресс") с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Союз-2" была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова. В расчетное время аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

Установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь с космическим аппаратом, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2554".

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