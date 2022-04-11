Людмила Орлова: Рост цен в АПК требует срочных мер

Президент Национального движения сберегающего земледелия, член-корреспондент Российской академии естественных наук, гендиректор ООО "Орловка"-АИЦ Людмила Орлова о том, с какими проблемами столкнулись российские аграрии на фоне внешнеполитической ситуации и какие пути решения предлагаются.

- Как повлияли на работу агропредприятий санкции и изменившийся курс валют?

- Мы живем в ситуации ярко выраженного продовольственного кризиса и роста цен на все составляющие агропроизводства. Нужно сказать о сильной зависимости России от импортных поставок, прежде всего, семенного материала. По сахарной свекле доля импортных семян составляет до 98%, по картофелю - 80-85%, по подсолнечнику - до 75%, по сое - до 60%.

За февраль-март стоимость семян и агрохимии выросла примерно на 40%.

- А сами поставки остались возможными?

- Пока ситуация неопределенная. В западных странах власти давят на компании, вынуждая уходить с российского рынка. Однако здравому бизнесу интересно работать у нас.

- За сколько лет можно уйти от этой зависимости?

- Развитие собственного производства - вопрос не одного месяца, а для селекции требуются годы. Мы бездумно упустили время. Но это в любом случае нужно делать.

И надо понимать, что есть альтернативные поставщики семян - Бразилия и Аргентина, где аграрный комплекс хорошо развивается и взаимодействует с учеными.

Сейчас нужно усиленно налаживать отношения со странами Латинской Америки и всеми странами, которые могут помочь обеспечить нас на следующий год посевными материалами. Я уже этим занимаюсь.

- Химикаты у нас тоже иностранные?

- BASF, Bayer, Syngenta очень широко присутствуют. В России годовая потребность в химических средствах защиты растений составляет 190 тысяч тонн. Из них собственное производство покрывает 105 тысяч тонн. Около 50 тысяч тонн в этом году будет поставлено, еще 40 под вопросом.

Профильным ведомствам нужно провести анализ по позициям, которые требуют импортозамещения и помочь организовать производство. Пока же мы, наоборот, открыли границы, убрали пошлины.

В России необходимо активно развивать биологические методы защиты растений.

- Насколько отечественные аграрии зависят от кредитных ресурсов?

- При справедливых ценах часть сельхозпроизводителей может обойтись без кредитов. Но у нас только прошлый год был годом "радости души", потому что цены были достойными. До того производителей давили низкими ценами, которые зачастую были ниже себестоимости. В таких условиях крестьяне, чтобы выжить, вынуждены нарушать технологии, а это ведет к истощению нашего главного ресурса - почвы. В России почвы уже деградированные, быстрыми темпами развивается опустынивание. Ученые констатируют активное развитие почвенного кризиса.

Если говорить о ценах - они должны быть достойными (выше себестоимости), с маржой, в которую заложены инвестиции в машины, оборудование, внедрение технологий. Нужно анализировать затраты производства, просчитывать себестоимость с учетом полного соблюдения технологий.

При таком подходе сельское хозяйство становится локомотивом развития экономики в целом - одно место на селе создает 17 рабочих мест в других производствах: переработке, химической промышленности, машиностроении и так далее.

Кредиты, конечно, нужны, но они должны быть субсидируемыми - максимальная ставка 5%. Сейчас есть такие субсидии, но их на всех не хватает. А только ставка ЦБ 20%, плюс процент банка! Это убийственная для производства ставка. Малый и средний бизнес через полгода с такой ставкой рухнет, уйдет в тень или будет работать с нарушениями технологий. Большинство сельхозпредприятий подпадают под эти категории.

- Есть ли в этих условиях риски срыва посевной кампании?

- Посевная у нас однозначно пройдет - где-то хуже, где-то лучше, но пройдет. Хорошо, хоть дизель пока не дорожает, как это обычно происходит весной. И минеральные удобрения у нас свои.

Важно в новых реалиях не чинить препятствий аграриям. Например, не допустить традиционных "наездов" гаишников в период перегона негабаритной техники на поля. Там огромные штрафы и раздолье для коррупции.

- Есть ли плюсы в нынешней ситуации?

- Идет очищение России и трезвое осмысление того, в какой ситуации мы находимся. Появилась надежда, что теперь обратят внимание на наши проблемы, что будут развивать нашу отрасль, делая ставку не только на количественные показатели, но и на качественные, и на сохранение окружающей среды.

Нам нужно вплотную заняться внедрением почвозащитного сберегающего земледелия с биологическими методами, а для этого запускать систему аграрных карбоновых полигонов, исследовательских площадок. Это самая эффективная модель развития растениеводства во всем мире. Нужно добиться, чтобы сохранение почв стало национальной идеей.

В свою очередь, для запуска системы карбоновых полигонов надо привлекать крупный бизнес, надо, чтобы все - "Норникель", "Роснефть", "Сибур", "Газпром" - участвовали в этом процессе.

Помимо идеи, нужны экономические стимулы, а для этого необходим закон о компенсационных карбоновых кредитах. Аграриям это позволит продавать углеродные единицы и получать дополнительно две-четыре тысячи рублей на гектар, что ощутимо.

Мы публикуем журнал, ведем платформу "АгроЭкоМиссия", проводим вебинары. Благодаря НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" нами сформирована команда, проведены первые исследования на аграрном карбоновом полигоне, которые демонстрируют эффективность технологий почвозащитного ресурсосберегающего земледелия в сокращении выбросов парниковых газов, депонировании углерода и повышении урожайности. В Министерстве высшего образования и науки РФ проявили интерес, нужно провести эту тему через Минсельхоз.

- Как государство могло бы еще поддержать отрасль?

- Стратегическая ставка должна быть сделана на современные эффективные сберегающие технологии. Например, почворесурсосберегающие технологии требуют меньше техники, дизеля, меньше химии при развитии биологических методов, обеспечивают меньшую зависимость урожайности от погодных условий и улучшенное качество продукции.

Но для успешного внедрения этих технологий нужно научное обоснование и сопровождение для различных почвенно-климатических условий. Технологии требуют знаний, специальной техники, оборудования, рекомендаций, особенно важно развитие биологических методов для более широкого внедрения.

Необходимо выделять кредиты и субсидии, приоритетные для данных технологий. С этой целью важно наладить объединение науки, бизнеса и государства. И опять же - развивать аграрный карбоновый рынок.