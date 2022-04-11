Дмитрий Азаров поручил увеличить поддержку молодых ученых

В Самарской области увеличены выплаты победителям областного конкурса "Молодой ученый" - теперь размер поощрений составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Соответствующие поправки по поручению губернатора Дмитрия Азарова были утверждены в понедельник, 11 апреля, в ходе заседания правительства региона.

"Мы увеличим размер социальных выплат молодым исследователям — победителям областного конкурса "Молодой ученый". Теперь размер выплат победителям конкурса составит: для студентов — 50 тысяч рублей, для аспирантов и соискателей — 100 тысяч рублей, для кандидатов — 150 тысяч рублей. Напомню, что ранее эти выплаты осуществлялись в размере 30, 75 и 100 тысяч рублей соответственно, — отметил губернатор. — Мы увеличиваем меры поддержки молодым исследователям. Это очень важно, как для нашего региона, так и для страны в целом. Вы знаете, что целый ряд решений обсуждались в конце прошлого года на заседании Госсовета под председательством президента Владимира Владимировича Путина. Целый ряд предложений выдвинул и наш регион, обобщая опыт организации работы в рамках научно-образовательных центров мирового уровня всей страны. В День российской науки президентом были приняты дополнительные решения. Безусловно, поддержка науки для нашего региона, развитого экономически, имеющего лидирующие позиции в сфере науки и образования, крайне необходима".

Областной конкурс "Молодой ученый" проводится ежегодно для привлечения студентов, аспирантов и молодых ученых к выполнению научно-исследовательских работ в области гуманитарных, общественных, технических наук и естествознания. В нем принимают участие научно-исследовательские работы студентов, аспирантов, соискателей ученой степени кандидата наук и кандидатов наук, проживающих в Самарской области в возрасте до 35 лет.

Среди направлений конкурсного отбора — философия и культурология, медицинские науки и фармация, компьютерное и математическое моделирование, кибернетика, химические технологии и новые материалы, автоматика, телемеханика и робототехнические системы, медицинская техника. Всего — 25 дисциплин.

Увеличение объема выплат победителям конкурса "Молодой ученый" обсуждалось главой региона на встрече с участниками форума молодежных научных инициатив в рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

"Этот вопрос мы обсуждали и с нашими молодыми учеными, и с академиками, получили дополнительную поддержку такого предложения", — отметил Дмитрий Азаров.

По мнению президента Самарского университета, академика РАН, председателя Общественной палаты региона Виктора Сойфера, такое решение принято своевременно. "Это позволит нам сохранить интерес занятия наукой у молодежи, повысить его. Думаю, что академическая общественность нашей области очень позитивно встретит это решение", — отметил он.

Дмитрий Азаров напомнил, что целый ряд мер поддержки молодых ученых и науки в целом уже разработаны и реализованы по поручению главы государства. "Свой вклад в это должен внести и наш регион, — подчеркнул губернатор. — Благодаря деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", мы уже добиваемся значительных результатов. Деятельность НОЦ привлекает на территорию области и межрегиональные, и всероссийские события. Только что прошел фестиваль молодых ученых "Открытый космос". По оценке ректора Самарского университета, целый ряд предложений школьников заслуживают очень внимательного рассмотрения и доработки. Мы договорились, что наш вуз с участниками этого конкурса точечно отработает, в первую очередь, с точки зрения сопровождения их проектов, приглашения для поступления в наш университет. 300 школьников, которые по-хорошему "болеют" космосом, занимаются исследованиями, могут стать абитуриентами нашего университета, который является одним из ведущих в стране по профильному образованию".

Глава региона также подчеркнул, что лидирующие позиции научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" ко многому обязывают. "Мы видим эффект от работы центра уже в первые годы. И для того, чтобы занимать лидирующие позиции с точки зрения развития науки, образования, а в дальнейшем — развития и нашей экономики, необходимо прикладывать дополнительные усилия. Это и есть и Стратегия лидерства, и опережающее развитие региона, невзирая на все вызовы и сложности, с которыми сталкивается и наш регион, и Российская Федерация в целом".