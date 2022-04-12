Распределение свободных мест в детсадах Самары пройдет 15 апреля

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15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2021-2022 учебный год, сообщает пресс-служба городской администрации.