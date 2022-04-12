Для музея Алабина в Самаре ищут новое здание

В Самаре ищут новое место для музея имени П.В. Алабина, куда перевезут все экспонаты и коллекции из здания на ул. Ленинской, пишет samara.kp.ru со ссылкой на министра культуры региона Татьяну Мрдуляш.
Напомним, что здание музея будет реконструировано.
"Здание, в котором располагается музей Алабина, будет капитально отремонтировано в рамках нацпроекта. В 2022 г. будет составлен проект. Музею предстоит переехать в новое помещение со всеми коллекциями", — отметила глава минкульта Самарской области.
По словам Татьяны Мрдуляш, сейчас идет поиск места, которое будет полностью приспособлено для размещения предметов охраны. Планируется, что площадку определят в течение ближайших месяцев.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.