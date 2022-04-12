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Музеи и выставки Культура

Для музея Алабина в Самаре ищут новое здание

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре ищут новое место для музея имени П.В. Алабина, куда перевезут все экспонаты и коллекции из здания на ул. Ленинской, пишет samara.kp.ru со ссылкой на министра культуры региона Татьяну Мрдуляш.

Напомним, что здание музея будет реконструировано. 

"Здание, в котором располагается музей Алабина, будет капитально отремонтировано в рамках нацпроекта. В 2022 г. будет составлен проект. Музею предстоит переехать в новое помещение со всеми коллекциями", — отметила глава минкульта Самарской области.

По словам Татьяны Мрдуляш, сейчас идет поиск места, которое будет полностью приспособлено для размещения предметов охраны. Планируется, что площадку определят в течение ближайших месяцев.

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