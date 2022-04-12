Для музея Алабина в Самаре ищут новое здание

В Самаре ищут новое место для музея имени П.В. Алабина, куда перевезут все экспонаты и коллекции из здания на ул. Ленинской, пишет samara.kp.ru со ссылкой на министра культуры региона Татьяну Мрдуляш.

Напомним, что здание музея будет реконструировано.

"Здание, в котором располагается музей Алабина, будет капитально отремонтировано в рамках нацпроекта. В 2022 г. будет составлен проект. Музею предстоит переехать в новое помещение со всеми коллекциями", — отметила глава минкульта Самарской области.

По словам Татьяны Мрдуляш, сейчас идет поиск места, которое будет полностью приспособлено для размещения предметов охраны. Планируется, что площадку определят в течение ближайших месяцев.