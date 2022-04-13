Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

В Самаре некоторые продуктовые супермаркеты, а также заправки топлива перестают выдавать бумажные кассовые чеки. Потребителей ставят перед фактом, что электронные чеки можно получить в мобильном приложении. Однако, чек приходит не сразу, то есть человек не может моментально посмотреть и проверить свой чек.

При этом Федеральная налоговая служба России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека из-за дефицита ленты. Однако уточнила, что по требованию покупателя его обязаны будет предоставить. Кроме того, в ближайшее время магазины должны перейти на электронные чеки.

"На данный момент никто не отменял обязанность магазинов выдавать бумажные кассовые чеки, — прокомментировала ситуацию для портала "Волга Ньюс" Марина Жирова, адвокат, партнер Адвокатского бюро "Яблоков и партнеры" — 16 марта появилась информация на сайте Налоговой, что в связи с перебоями в поставках кассовой ленты ФНС временно не планирует привлекать продавцов к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам. Тем не менее любой магазин обязан пробить чек по кассе (то есть провести операцию по продаже товара)".

Адвокат просит обратить внимание на то, что отсутствие бумажного чека не должно быть равно работе "мимо кассы": "С согласия покупателя магазин должен отправить ему электронный чек "здесь и сейчас" на номер телефона или адрес электронной почты".

Таким образом, покупатель имеет право увидеть чек сразу после совершения покупки и в случае обнаружения несоответствия решить проблему.

"Алгоритм действия покупателя такой: в момент совершения покупки просим кассира отправить чек на телефон или электронку. Такой "электронный чек" по закону приравнивается к бумажному. Поэтому, если в нем есть какие-то несоответствия, покупатель имеет все те же права, что и при получении чека на бумаге, — поясняет Марина Жирова. — Лайфхак: если не хотите давать свои контакты, можно попросить у продавца сфотографировать экран, на котором отображается кассовый чек".