Людмила Орлова: В России самая низкая в мире цена зерна

Власти должны обеспечить цены аграрной продукции, которые будут выше себестоимости и позволят производителям инвестировать в развитие. Об этом заявила президент Национального движения сберегающего земледелия, гендиректор ООО "Орловка"-АИЦ Людмила Орлова на круглом столе по проблемам АПК, который в среду, 13 апреля, проводит портал "Волга Ньюс".

Людмила Орлова отметила, что российские аграрии зависят от поставок агрохимии и семян из-за рубежа, и на фоне последних событий себестоимость производства в растениеводстве значительно выросла.

"Цена продукции должна быть выше себестоимости. Только тогда мы сможем обеспечить воспроизведение, развитие. Нам нужно обеспечить цену. Обращаюсь с минсельхозу и думе - следите, пожалуйста, чтобы маржа сельхозпроизводителей позволяла обеспечить закупки расходных материалов и техники", - обратилась она, добавив, что сейчас стоимость зерна в России самая низкая в мире. Так, сейчас цена за тонну пшеницы "у ворот" фермера - 18 тыс. руб. ($170-190), экспортная же цена - $400.

Людмила Орлова также добавила, что кризис мобилизует и делает неизбежным решение накопившихся проблем, по ее словам, необходимо внедрять инновации, ресурсосберегающее земледелие.